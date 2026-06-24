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Manufacturing: la competitività passa dalla qualità delle relazioni di filiera

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Le imprese manifatturiere evolvono verso l’orchestrazione della supply chain, superando la frammentazione dei dati. La competitività e la resilienza del settore non dipendono più solo dall’efficienza interna, ma dalla capacità di creare un ecosistema sicuro e tracciabile, in cui i fornitori diventano partner strategici.

Pubblicato il 24 giu 2026
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Andrea Tinti

CEO e Founder di IUNGO

AI supply chain

Negli ultimi anni il settore manifatturiero ha affrontato una trasformazione senza precedenti. Instabilità geopolitica, volatilità dei mercati, carenza di materie prime, nuove normative e crescente pressione sui tempi di consegna hanno evidenziato un aspetto spesso sottovalutato: la competitività di un’impresa non dipende più soltanto dall’efficienza dei propri processi interni, ma dalla capacità di governare l’intera rete di relazioni che sostiene il business.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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