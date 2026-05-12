Il futuro dell’acciaio italiano? Dipenderà dalla qualità, dalla tecnologia e dalle competenze

Il futuro dell’acciaio italiano ed europeo non dipenderà dai volumi prodotti, ma dalla qualità, dalla tecnologia e dalle competenze. È quanto emerge da “Industria & Acciaio 2050”, lo studio realizzato da siderweb che analizza le prospettive del settore siderurgico, delineando scenari, problemi e opportunità da qui ai prossimi 25 anni.

Il lavoro, durato oltre un anno, nasce dalla collaborazione e da meeting virtuali tra esperti di geopolitica, tecnologia, sostenibilità, demografia e mercato del lavoro, insieme a imprenditori del settore, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in atto.

“Industria & Acciaio 2050” – curato da Gianfranco Tosini, economista e membro dell’Ufficio Studi siderweb –, segue la pubblicazione di “Industria e Acciaio 2030” pubblicato nel 2015 e si propone come una nuova guida per imprese, istituzioni e stakeholder chiamati a prendere decisioni strategiche in un contesto sempre più complesso e in rapido cambiamento.

Acciaio, l’Italia mantiene il secondo posto in UE ma la domanda è in calo

L’industria siderurgica italiana si prepara ad affrontare una fase di profonda trasformazione, mantenendo la seconda posizione produttiva nell’Unione europea pur rischiando di scivolare nelle gerarchie globali sotto la pressione di dinamiche demografiche e competitive.

Le prospettive di rilancio sono tuttavia concrete e legate a doppio filo al destino di siti strategici.

“Il piano di riconversione dell’ex Ilva e la reindustrializzazione del polo di Piombino potrebbero portare la produzione nazionale a partire dal 2030 fino a circa 25,7 milioni di tonnellate rispetto agli attuali 20,7 milioni, riducendo la dipendenza dalle importazioni, in particolare per i laminati piani”, spiega Gianfranco Tosini, curatore di Industria & Acciaio 2050.

Tosini sottolinea come la scarsità globale di rottame di alta qualità imporrà alle imprese una decisa integrazione verticale per garantire il controllo della filiera.

Il settore deve però fare i conti con una domanda interna in contrazione: entro il 2050 il consumo di acciaio in Italia è stimato in calo di circa 4,5 milioni di tonnellate.

La flessione riflette l’invecchiamento della popolazione e il rallentamento di comparti trainanti quali automotive e costruzioni, insidiati anche dall’avanzata di materiali sostitutivi come alluminio e compositi.

L’industia siderurgica italiana è già orientata alla transizione green

Sul fronte ambientale, il sistema Paese vanta un vantaggio competitivo strutturale, con l’85% della produzione e della trasformazione già orientata a tecnologie a basse emissioni grazie alla prevalenza del forno elettrico.

Per completare la transizione energetica saranno fondamentali massicci investimenti in idrogeno verde, energie rinnovabili e sistemi per la cattura della CO2.

“Nonostante l’impegno crescente, il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni entro il 2050 appare ancora incerto”, precisa Tosini, evidenziando la necessità di una cooperazione internazionale e di una strategia nazionale chiara per superare le sfide legate agli elevati costi tecnologici e al fabbisogno energetico.

Il futuro della siderurgia italiana si sposta dai volumi produttivi verso una strategia basata su qualità, innovazione e valorizzazione del capitale umano. Le aziende sono chiamate a potenziare la redditività attraverso investimenti in digitalizzazione, tecnologie avanzate e prodotti ad alto valore aggiunto.

Un pilastro fondamentale di questa evoluzione riguarda le competenze: la filiera deve rispondere alla crescente carenza di manodopera qualificata investendo in formazione tecnica, abilità digitali e specializzazioni green. Risulta inoltre prioritario adottare politiche inclusive per attrarre le nuove generazioni e valorizzare il talento femminile all’interno del comparto.

In questa trasformazione, la sostenibilità cessa di essere un elemento accessorio per diventare parte integrante dell’identità aziendale. I modelli di responsabilità sociale evolvono verso una piena integrazione dei criteri ESG (Environment, Social, Governance), puntando a generare valore in ogni ambito della sostenibilità.

Il superamento della ridotta redditività attuale passa dunque attraverso una profonda crescita del capitale umano, sostenuta da programmi di riqualificazione e nuovi percorsi formativi in grado di guidare la transizione digitale ed ecologica.

Dalle rinnovabili all’AI: i driver della competitività secondo i player del settore

Il dibattito sul futuro del comparto vede i principali leader industriali concordi sulla necessità di un cambio di paradigma.

“L’acciaio europeo non possa più giocare la partita sui mercati globali facendo leva solo sulla leadership di costo, ma dovrebbe puntare maggiormente sulla qualità della nostra manifattura, sulla nostra capacità di creare valore aggiunto e prodotti complessi, anche grazie a competenze di eccellenza”, spiega Antonio Marcegaglia, presidente e Ceo di Marcegaglia Steel.

Marcegaglia sottolinea l’importanza di difendere le filiere dalla concorrenza sleale attraverso l’estensione delle misure di salvaguardia, pur mantenendo un’apertura strategica verso i mercati globali.

Sulle priorità operative si sofferma Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, individuando tre pilastri fondamentali: cariche metalliche, costo dell’energia e risorse umane.

“In base a uno studio di Boston Consulting, si ritiene che nel 2030 in Europa ci sarà carenza di rottame”, afferma Gozzi, sollecitando la difesa delle riserve interne e lo sviluppo di impianti per la produzione di DRI (Direct Reduced Iron) fuori dai confini continentali.

Secondo il presidente, è essenziale promuovere un dialogo più stretto tra produzione e distribuzione e sollecitare l’intervento dell’Unione europea per estendere il meccanismo del Cbam ai settori utilizzatori.

La trasformazione ecologica richiede una visione d’insieme che superi i confini della singola fabbrica.

“Una delle sfide sarà il ripensamento della carbon footprint dell’intero processo produttivo, non concentrandosi solo sull’acciaieria ma anche sulle materie prime, sui prodotti”, dichiara Camilla Benedetti, vicepresidente di Gruppo Danieli e presidente Abs.

Benedetti delinea un futuro basato sull’acciaio verde, sostenuto da ricerca scientifica, nuovi materiali e servizi avanzati.

Una prospettiva condivisa da Cinzia Vezzosi, presidente di Assofermet, che invita a considerare driver esterni come la demografia e l’AI.

“Se ci mettiamo sul mercato come segmenti singoli perdiamo, dobbiamo creare sinergie”, avverte Vezzosi, esortando le imprese a spostare il focus dal semplice prodotto alla strategia di filiera per contrastare il rischio di deindustrializzazione.

Anche il tema della sicurezza energetica emerge come condizione necessaria per l’innovazione.

“L’innovazione dovrà coniugare la decarbonizzazione, quindi le rinnovabili, con la sicurezza delle forniture e la stabilità”, commenta Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy di Statkraft.

Ricci Armani evidenzia come la gestione della variabilità energetica richieda lo sviluppo di infrastrutture per l’accumulo e le batterie, obiettivo che necessita di un deciso supporto statale per abbattere il peso della burocrazia che frena gli investimenti nel settore.

Orizzonte 2050: sfide e opportunità per l’industria dell’acciaio in Italia

Il traguardo del 2050 si delinea come lo spartiacque definitivo per la siderurgia nazionale, segnando il passaggio verso una neutralità climatica supportata da prodotti sempre più ingegnerizzati e performanti.

“Il 2050 rappresenta una data chiave per l’acciaio: è l’anno di riferimento per la neutralità climatica; le nuove tecnologie avranno permesso di sviluppare prodotti siderurgici più performanti e ingegnerizzati”, afferma Paolo Morandi, CEO di siderweb.

Morandi osserva come il calo demografico nei Paesi industrializzati stia già ridisegnando la domanda e il mercato del lavoro, ribadendo però la centralità del comparto come pilastro strategico per lo sviluppo infrastrutturale e tecnologico, la cui sopravvivenza sarà legata alla capacità di innovare e collaborare in modo sostenibile.

Questa trasformazione non rappresenta solo un obbligo normativo, ma una vera e propria occasione di riposizionamento per l’intero sistema produttivo.

“In un mondo che si avvia verso nuovi equilibri economici e geopolitici, la trasformazione dell’industria dell’acciaio da un lato è una sfida, dall’altro anche un’opportunità per costruire un sistema produttivo più resiliente, competitivo e responsabile“, commenta Francesca Morandi, Responsabile Relazioni Esterne di siderweb e guida del progetto Industria & Acciaio 2050.

Secondo Morandi, la resilienza futura passerà necessariamente attraverso un profondo cambiamento culturale e operativo, che veda le imprese protagoniste di investimenti coraggiosi in sostenibilità e innovazione.