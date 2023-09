Supernovas Women Investment Network supporta le startup manifatturiere guidate da donne

In Europa la rappresentanza femminile negli investimenti di venture capital rimane bassa, sia nei fondi di venture capital che come business angel. Questa disparità di genere si traduce in team guidati da donne o misti che ricevono meno finanziamenti rispetto ai team completamente maschili.

Per affrontare questo problema, nasce l’iniziativa Women Investment Network (WIN), un’attività dedicata all’aumento della presenza di donne tra imprenditrici e investitori, rafforzando i loro ruoli nell’ecosistema. WIN opera sotto l’egida di Supernovas, un programma focalizzato sull’aumento dell’imprenditoria femminile creato da EIT, il più grande ecosistema di innovazione europeo. Supernovas è coordinato da EIT Manufacturing, EIT Food e EIT Urban Mobility, tre delle nove Comunità di Conoscenza e Innovazione EIT.

Le attività di Supernovas WIN

Supernovas WIN comprende tre attività: formazione per donne nel venture capital, formazione per business angel femminili e forum di investimento. Quest’ultimo, Supernovas WIN Investment Forums, consta di incontri in cui le startup fondate e/o guidate da donne in un determinato settore presentano i loro progetti a investitori specializzati.

Il secondo di questi forum, guidato da EIT Manufacturing, si concentra su innovazione e tecnologia per il settore manifatturiero, in particolare sui sistemi di produzione flessibili; sostenibilità, ottimizzazione delle risorse e economia circolare nella manifattura; soluzioni digitali e collaborative e automazione e robotica. L’evento si svolgerà online il 18 ottobre. La call per le startup fondate e/o guidate da donne nel settore manifatturiero è aperta fino al 1° ottobre sulla piattaforma di selezione Supernovas. L’evento è aperto a investitori attivi nel campo della manifattura, sia fondi di venture capital, fondi aziendali, business angel o altri tipi di investitori, e la registrazione è aperta sulla pagina del forum WIN Manufacturing.

Inoltre, Supernovas WIN offre formazione personalizzata per investitrici in base al loro tipo (venture capital e business angel) e livello di esperienza (principianti ed esperte). Informazioni dettagliate su date, scadenze e processo di registrazione sono disponibili sul sito web di Supernovas WIN.