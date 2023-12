EIT Manufacturing South e SPS Italia uniscono le forze per promuovere l’innovazione e la crescita dell’industria manifatturiera

EIT Manufacturing South e SPS Italia uniscono le forze per promuovere e sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità, con l’obiettivo di raggiungere aziende innovative, imprenditori e stakeholder del settore industriale.

Con sede a Milano, EIT Manufacturing South è uno dei sei Co-Location Centres la cui missione è pienamente allineata con quella di EIT Manufacturing – la più grande comunità dell’innovazione nell’industria sostenuta dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un organismo dell’Unione Europea –, cioè di riunire i leader di produzione in tutta Europa per integrare l’innovazione e l’istruzione per un’Europa imprenditoriale e sostenibile.

Gli obiettivi della partnership

La partnership integra l’ecosistema e l’esperienza di EIT Manufacturing con l’ampia eredità di SPS Italia, costruendo una piattaforma dinamica per esibire l’innovazione manifatturiera.

EIT Manufacturing parteciperà attivamente agli eventi di SPS Italia, presentando progetti che spaziano dalla partecipazione delle donne nel settore manifatturiero alle iniziative di mentorship. SPS Italia, a sua volta, offrirà una preziosa piattaforma per mostrare gli obiettivi e i progetti di EIT Manufacturing durante gli eventi organizzati.

La partnership mira a coinvolgere un pubblico eterogeneo, tra cui scuole, istituti tecnici, università, professionisti del settore e imprenditrici, offrendo l’opportunità di stabilire connessioni significative e cooperazione tra i diversi attori del settore manifatturiero.

I partner lavoreranno in stretta collaborazione per la promozione di attività e sforzi congiunti volti a ridurre il divario di genere nel settore manifatturiero, favorendo l’ingaggio delle donne nella creazione delle proposte innovative e il coinvolgimento di leader femminili negli eventi dedicati.

Inoltre, la collaborazione mira ad amplificare il proprio impatto tramite una promozione strategica delle iniziative congiunte attraverso vari canali, tra cui le piattaforme come il World Manufacturing Forum.

Eventi ad alto impatto internazionale, ma anche attraverso iniziative dedicate alle donne

Al centro della partnership c’è l’aspirazione a solidificare il rapporto tra EIT Manufacturing e SPS Italia con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo inclusivo e innovativo dell’industria manifatturiera.

In particolare, EIT Manufacturing parteciperà regolarmente alla fiera SPS Italia – Smart Production Solutions, organizzando ogni anno un panel su argomenti pertinenti. L’imminente SPS Italia 2024, in programma a Parma dal 28 al 30 maggio 2024, sarà un punto focale per questi sforzi di collaborazione.

L’impegno a riconoscere il valore aggiunto fornito dall’ingaggio delle donne nel settore manifatturiero e ad acclamare i loro sforzi di eccellenza è nel focus della partnership tra EIT Manufacturing e SPS Italia. Pertanto, una delle iniziative chiave derivanti da questa collaborazione è l’integrazione dei progetti Leaders e She SPS Italia per creare delle proposte d’impatto con la partecipazione attiva delle donne produttrici. Queste proposte includeranno la presentazione delle attività di EIT Manufacturing, come il progetto Leaders, durante gli eventi di SPS Italia On Tour.

“Questa collaborazione testimonia il nostro impegno nel promuovere uno sviluppo innovativo, sostenibile e inclusivo all’interno dell’industria manifatturiera. La partnership con SPS Italia non solo ci allinea a una visione condivisa per il progresso di questo settore, ma sottolinea anche il valore aggiunto della diversità e il nostro riconoscimento del contributo significativo delle donne nel settore manifatturiero. Rappresenta un’alleanza strategica volta a sfruttare il pieno potenziale di questa influente piattaforma e a contribuire al percorso trasformativo del settore manifatturiero”, afferma Gian Mario Maggio, Managing Director di EIT Manufacturing South.

“Il percorso verso SPS Italia 2024 è iniziato e la partnership con EIT Manufacturing rappresenta sicuramente un’ottima notizia per questa nuova edizione. Lavorando insieme possiamo coinvolgere ancora di più la comunità manifatturiera promuovendo una cultura imprenditoriale basata sull’innovazione, favorendo la competitività dell’industria e una crescente sostenibilità della società”, aggiunge Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.

SPS Italia è la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia, la filiale italiana del Gruppo Messe Frankfurt. È una piattaforma cruciale per discutere le sfide più urgenti dell’industria e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il settore manifatturiero italiano. La partnership tra EIT Manufacturing e SPS Italia simbolizza l’impegno a promuovere un cambiamento positivo nel panorama manifatturiero.