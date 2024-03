Hexagon lancia SmartScan VR800: lo scanner ottico 3D con zoom motorizzato

Hexagon, attraverso la sua divisione Manufacturing Intelligence, presenta un innovativo scanner a luce strutturata ad alto rendimento: lo SmartScan VR800.

Questa nuova soluzione, basata su una piattaforma completamente rinnovata, rappresenta il primo scanner ottico 3D sul mercato dotato di un obiettivo zoom motorizzato che permette agli utenti di modificare la risoluzione dei dati e il campo visivo esclusivamente attraverso le impostazioni software, eliminando la necessità di ricalibrare le lenti.

Questa caratteristica migliora sensibilmente l’efficienza delle ispezioni di qualità e ottimizza i flussi di lavoro con processi post-scansione più efficaci, inclusa l’opzione di unire scansioni a diverse risoluzioni all’interno dello stesso progetto.

SmartScan VR800: flessibilità e funzionalità avanzate

A differenza degli scanner a luce strutturata tradizionali che presentano una configurazione ottica fissa, lo SmartScan VR800 di Hexagon si distingue per la sua flessibilità grazie alla combinazione di due telecamere stereoscopiche e una proiezione con zoom ottico.

Questo permette agli utenti di determinare precisamente come raccogliere i dati. Tre nuove funzionalità software – Smart Resolution, Smart Zoom e Smart Snap – consentono all’utente di personalizzare la risoluzione dell’ispezione e il campo visivo senza apportare modifiche meccaniche al sistema.

Di conseguenza, le scansioni ad alta risoluzione possono essere focalizzate sulle aree più dettagliate mentre le altre zone possono essere coperte in modo più efficiente da scansioni più ampie e/o a bassa risoluzione.

Il nuovo sistema semplifica il processo di scansione dall’inizio alla fine. Permette infatti di regolare facilmente i dettagli e le dimensioni della scansione con il software, senza bisogno di modifiche manuali e combina scansioni più o meno dettagliate in un unico modello per ottenere risultati più rapidi.

Inoltre, la soluzione di Hexagon consente un’elaborazione più rapida delle scansioni grazie alla riduzione dei dati in eccesso, mantenendo i dettagli essenziali necessari.

“La necessità di cambiare l’ottica per i diversi casi d’uso è sempre stata una sfida fondamentale nell’implementazione di soluzioni di ispezione con scansione a luce strutturata”, spiega Pirmin Bitzi, General Manager per i dispositivi metrologici portatili di Hexagon.

“Trovare una soluzione a questo problema diffuso nel settore è stata una motivazione fondamentale per noi: volevamo un modo per soddisfare le esigenze di molte applicazioni in cui non è efficiente scansionare tutto ad alte risoluzioni, e nemmeno accettabile scansionare tutto a risoluzioni inferiori. Questo è ciò che abbiamo cercato di ottenere con il VR800”, aggiunge.

La scansione a luce strutturata, altrimenti nota come scansione a luce bianca o semplicemente scansione ottica 3D, è una tecnologia di misura basata su telecamera in grado di fornire dati sui pezzi ad altissima risoluzione in pochi secondi.

Gli altri scanner a luce strutturata presenti sul mercato sono sistemi a telecamera stereo, con due unità da 5-16 MP. Il VR800 utilizza invece quattro telecamere da 20 MP in una doppia configurazione stereo. Un sistema configurato in modo unico con un’unità di proiezione digitale a zoom ottico che consente di misurare a volumi diversi (tre per ogni coppia di telecamere) e di variare la risoluzione all’interno di ciascun volume.

Inoltre, l’unità di controllo integrata nel sistema fornisce una rapida pre-elaborazione dei dati di scansione sul dispositivo, garantendo che i dati inviati al software metrologico siano più puliti e facili da usare, mentre il telaio in fibra di carbonio costruito su misura garantisce la stabilità termica e consente intervalli più lunghi tra le calibrazioni.

La funzione Smart Snap del VR800, in particolare, offre una notevole efficienza del flusso di lavoro, anche per i pezzi che devono essere scansionati a risoluzioni più elevate. Questa modalità utilizza una coppia di telecamere supportata da flash LED per scattare un’immagine di allineamento ed un’altra coppia di telecamere esegue una scansione 3D completa ad alta risoluzione.

Poiché ogni sezione di scansione è ora abbinata a un’immagine di allineamento, l’unione dei dati di scansione è più semplice ed efficiente: non è più necessario sovrapporre scansioni ad alta risoluzione con grandi quantità di dati che richiedono un’elevata potenza di elaborazione per ottenere una mesh allineata.

Queste nuove capacità di scansione possono essere applicate a un’ampia gamma di applicazioni di misura, con vantaggi significativi per il tipo di pezzi comunemente prodotti attraverso la produzione additiva, gli stampi, la fusione e lo stampaggio.

I produttori che eseguono misurazioni di pale di turbina, ad esempio, potranno beneficiare di significativi miglioramenti in termini di efficienza grazie a un sistema in grado di scansionare i bordi d’attacco e d’uscita con una risoluzione molto elevata e di fornire dati di allineamento a risoluzione inferiore per il resto della forma della pala.

Allo stesso modo, i pezzi stampati spesso combinano piccoli dettagli che richiedono dati ad alta risoluzione all’interno di un oggetto più grande che non necessita di un’acquisizione di dati così dettagliata per creare un modello accurato.

Il VR800 offre la flessibilità di effettuare queste misurazioni in un unico flusso di lavoro continuo, utilizzando un solo scanner a luce strutturata senza necessità di regolazioni meccaniche da parte dell’utente, risparmiando tempo e riducendo la potenza di elaborazione richiesta dal processo di ispezione.

Come gli altri scanner a luce strutturata della gamma Hexagon, il VR800 può essere abbinato a una tavola rotante o a un’unità di rotazione per consentire flussi di lavoro di misura semi-automatici. Il VR800 è anche pronto per essere integrato in sistemi di ispezione completamente automatizzati basati su robot o cobot.

Lo SmartScan VR800 è ora disponibile per l’ordinazione presso i rappresentanti locali di Hexagon.