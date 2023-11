Stratus Technologies lancia la piattaforma fault tolerant ztC Endurance

Si chiama ztC Endurance l’innovativa piattaforma di calcolo fault tolerant di Stratus Technologies. La piattaforma si distingue per l’introduzione di una fault tolerance intelligente e predittiva che garantisce una disponibilità del 99,99999% e un incremento delle prestazioni grazie all’impiego di componenti tecnologici all’avanguardia, tra cui i processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione.

ztC Endurance si fonda su un mix esclusivo di software e hardware integrati, monitoraggio proattivo e supporto Stratus per l’esecuzione di applicazioni mission-critical senza interruzioni o perdite dati.

“La nuova piattaforma ztC Endurance di Stratus rappresenta il culmine di 42 anni di innovazione nella fault tolerance e alza il livello di disponibilità dei sistemi per i nostri clienti in tutti i settori”, ha dichiarato Dave Laurello, Presidente di Intelligent Platform Solutions, SGH. “La nostra nuova famiglia di piattaforme di calcolo continua a garantire una disponibilità e una facilità d’uso senza pari, con una disponibilità del 99,99999%, un’architettura di sistema innovativa e prestazioni in grado di supportare la crescita dei nostri clienti. Con la piattaforma ztC Endurance stiamo offrendo un nuovo standard tecnologico per l’affidabilità, che consentirà alle organizzazioni di potenziare il loro viaggio nel percorso di trasformazione digitale verso il futuro”.

“La piattaforma ztC Endurance è il risultato di anni di progettazione, sviluppo e test”, ha dichiarato Dara Ambrose, Vicepresidente Prodotti e Soluzioni di Intelligent Platform Solutions di SGH. “Il design della piattaforma si basa sull’analisi di oltre 100 milioni di ore di calcolo di migliaia di clienti. Con questa nuova piattaforma ztC Endurance abbiamo realizzato una soluzione fault tolerant che elimina i compromessi in termini di prestazioni, costi, manutenibilità e gestibilità garantendo la disponibilità delle applicazioni”.

ztC Endurance, anche per chi non è esperto di server

La serie ztC Endurance promuove l’approccio consolidato Stratus per eliminare i tempi di inattività del sistema e la perdita di dati, compresi quelli in-flight, grazie a una fault tolerance integrata e trasparente al software ospitato, ai sistemi operativi standard e alle applicazioni.

ztC Endurance non richiede script o modifiche aggiuntive e fornisce un monitoraggio proattivo del sistema. In questo modo i team OT e IT possono eseguire applicazioni mission-critical e stack software complessi senza dover essere esperti di server.

Le nuove piattaforme ztC Endurance offrono innovazioni in cinque aree chiave:

Predittività: La ztC Endurance introduce una fault tolerance intelligente e predittiva attraverso il brevetto Automated Uptime Layer con Smart Exchange, che monitora e gestisce un range più ampio di punti di guasto rispetto ad altre soluzioni iperconvergenti e adotta automaticamente azioni correttive per affrontare e risolvere i problemi prima che abbiano un impatto sulle operazioni.

Protezione: La piattaforma garantisce l’integrità dei dati proteggendo dalla perdita di dati in-flight delle applicazioni, con una disponibilità del sistema del 99,99999% e funzioni di sicurezza hardware e software integrate, oltre alla possibilità di eseguire applicazioni di cybersecurity terze per proteggere gli asset IT e OT.

Gestibilità: In quanto sistema aperto, la piattaforma semplifica la gestione con funzionalità di monitoraggio remoto ed API interoperabili con gli strumenti IT esistenti. Inoltre, la ztC Endurance supporta sistemi operativi standard e off-the-shelf senza richiedere modifiche.

Manutenibilità: L’architettura ztC Endurance è ridondante, modulare e dispone di quattro coppie di unità sostituibili dal cliente (CRU) – calcolo, I/O, alimentazione e storage – che possono essere sostituite a caldo da OT o IT senza competenze o strumenti specializzati.

Prestazioni: Questa versione incorpora la tecnologia più recente, in particolare i processori Intel Xeon Scalable “Sapphire Rapids” di quarta generazione, NVMe ad alta velocità e memoria DDR5 resiliente e ad alte prestazioni. Il risultato è un nuovo livello di prestazioni abbinato alla fault tolerance necessaria per consolidare le applicazioni mission-critical e per eseguire stack software complessi e applicazioni avanzate.