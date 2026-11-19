Nel primo semestre 2026 gli incidenti informatici nel settore Energy & Utilities sono aumentati del 94% rispetto allo stesso periodo del 2025 (70 casi contro 36).

È quanto emerge dal Rapporto Clusit 2026 dedicato all’energia e alle utilities, che analizza gli incidenti cyber che hanno interessato il comparto nel corso del 2026, offrendo dati, evidenze e chiavi di lettura utili per comprendere l’evoluzione delle minacce e il loro impatto su aziende, operatori e servizi del settore.

Dall’approfondimento emerge che in soli sei mesi sono già stati registrati incidenti pari all’89% dei 79 casi censiti nell’intero 2025.

L’accelerazione è particolarmente significativa perché gli attacchi possono compromettere servizi essenziali come energia, distribuzione del gas e trattamento delle acque. Il rapporto registra anche il sorpasso dell’Asia sull’Europa nella geografia degli incidenti e una prevalenza schiacciante del cybercrime.

Incidenti cyber nel settore energetico: una crescita superiore alla media mondiale

Dal 2021 al 2025 il numero degli incidenti noti è passato da 44 a 79, con un incremento dell’80%. La serie storica registra 53 casi nel 2022, 45 nel 2023 e 63 nel 2024. Il 2025, con una crescita del 25% sul 2024, era già stato l’anno peggiore del periodo osservato.

Il primo semestre 2026 mostra una nuova accelerazione: +94% rispetto ai primi sei mesi del 2025, contro il +71% registrato nell’intero campione Clusit. Se il ritmo semestrale proseguisse, il 2026 potrebbe concludersi con circa 140 episodi.

Gli incidenti Energy & Utilities costituiscono l’1,4% del totale censito da Clusit nel semestre, contro l’1,5% del 2025. La minore quota relativa non indica necessariamente minore esposizione: contano anche la crescita generale degli incidenti e la criticità delle conseguenze potenziali.

Il cybercrime è all’origine di oltre nove attacchi su dieci

Nel primo semestre 2026 64 incidenti su 70, pari al 91,4%, sono attribuiti al cybercrime con finalità economiche: è il valore più alto degli ultimi cinque anni. L’hacktivism scende all’1,4%, il minimo dal 2021.

L’Information Warfare sale invece al 7,1%: cinque episodi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, tutti contro organizzazioni energetiche in Medio Oriente, in concomitanza con l’escalation del conflitto che ha coinvolto l’Iran. Non si registrano episodi classificati come Espionage/Sabotage, pur con le difficoltà di attribuzione ricordate dal rapporto.

“Le tensioni in Medio Oriente pesano sui dati, ma attribuire un incidente è sempre più difficile: l’intelligenza artificiale mette strumenti sofisticati, velocità ed efficacia alla portata di tutti, e rende sfumato il confine tra criminali, hacktivisti e possibili attori statali”, afferma Alessio Pennasilico, del comitato scientifico di Clusit. “Per chi gestisce un impianto idrico o una rete elettrica, però, la difesa non cambia: conta ridurre l’impatto, chiunque ci sia dietro”.

Tecniche di attacco: ransomware dominante fra i casi documentati

Per 54 incidenti su 70, il 77%, la tecnica impiegata non è pubblicamente nota, un dato in salita rispetto al 48% nel 2025. In 53 di questi 54 casi si tratta di furti di dati dei quali non è stato reso noto il vettore di compromissione.

Fra i 16 incidenti la cui tecnica è stata ricostruita, 12 sono riconducibili a malware, tutti ransomware. Si registra un caso di sfruttamento di vulnerabilità e due DDoS. Poiché la maggioranza degli incidenti ha tecnica sconosciuta, i casi documentati non costituiscono un campione sufficiente per stabilire la reale distribuzione delle tecniche utilizzate.

L’Asia supera l’Europa nella distribuzione geografica degli incidenti

Nell’approfondimento del primo semestre del 2026 si modifica anche la geografia degli attacchi: nel 2025 l’Europa aveva rappresentato il 49% degli incidenti nel settore, seguita dalle Americhe con il 32%. Nei primi sei mesi del 2026, invece, l’Asia sale al primo posto con il 41% dei casi (29 su 70), mentre Europa e Americhe si attestano entrambe al 26%.

I 29 casi asiatici nei primi sei mesi del 2026 sono quasi tre volte i 10 registrati nell’intero 2025. Oltre un terzo coinvolge il Medio Oriente e circa un quarto il Giappone.

In Europa il peso percentuale diminuisce, ma gli incidenti in valore assoluto aumentano da 12 a 18 rispetto al primo semestre 2025 (+50%). Clusit invita a considerare le differenze regionali nella disponibilità di informazioni pubbliche.

Gravità degli incidenti: 69 su 70 nelle categorie più elevate

Nel primo semestre 2026 quasi tutti gli incidenti informatici registrati nel settore Energy & Utilities hanno avuto conseguenze rilevanti: 69 dei 70 incidenti sono classificati High, Critical o Extreme. La quota Critical scende dal 39% del 2025 al 30%, gli Extreme sono due (circa il 3%) e gli High salgono dal 47% al 66%. Rimane un solo episodio Medium e non sono registrati eventi Low.

La riduzione della quota Critical ed Extreme dal 43% al 33% può indicare una migliore capacità di contenere gli impatti più gravi, come osservano gli autori. La quasi totalità degli incidenti continua tuttavia ad avere impatti elevati.

Fra i casi più gravi del semestre, il rapporto cita ransomware contro un impianto di trattamento delle acque, un operatore di oleodotti e un distributore di elettricità.

NIS2 e resilienza: le conseguenze degli attacchi vanno oltre i sistemi informatici

L’aumento degli incidenti avviene mentre la direttiva NIS2 rafforza gli obblighi di sicurezza per energia, acqua potabile e acque reflue, considerati settori ad alta criticità. Non è però possibile dedurre dai soli conteggi che le misure siano inefficaci: per farlo occorrerebbe confrontare attacchi tentati, incidenti effettivamente riusciti e capacità di rilevazione nel tempo.

In un settore con infrastrutture interconnesse un episodio circoscritto può provocare disservizi che coinvolgono altri operatori e territori, con possibili effetti a catena sulla continuità dei servizi essenziali. Il rischio è significativo anche per le organizzazioni più piccole, che possono disporre di risorse di difesa limitate pur svolgendo funzioni cruciali per una comunità.

“Nel settore Energy & Utilities anche pochi incidenti sono un rischio inaccettabile per la società civile, perché le conseguenze possono toccare intere città o regioni. Con l’interdipendenza anche geografica tra i servizi, inoltre, un incidente locale può scatenare un effetto domino dagli impatti molto più ampi: per questo serve un miglioramento continuo della security posture”, sottolinea Pennasilico.

Il tema coinvolge anche la governance. “Oggi per molte aziende dell’energia e delle utility la cybersecurity è parte integrante dell’ESG: significa dimostrare diligenza e consapevolezza del proprio ruolo, per meritare la fiducia del Sistema Paese”, osserva Pennasilico.

La priorità non è soltanto ridurre le probabilità di un attacco riuscito, ma limitare le conseguenze degli incidenti inevitabili, garantendo la continuità operativa e il ripristino dei servizi da cui dipendono cittadini e imprese.