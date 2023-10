Kyndryl e Palo Alto Networks collaborano per supportare una trasformazione digitale sicura

La collaborazione punta sulla fusione delle potenzialità della piattaforma di sicurezza di Palo Alto Networks e delle competenze di Kyndryl nei servizi di sicurezza di rete. Il fine è progettare, realizzare, gestire e modernizzare le reti mission-critical per clienti di tutti i settori, con particolare riferimento a servizi, manifatturiero, energia, sanità e retail.

Entrambe le aziende puntano a capitalizzare le opportunità emergenti nel mercato delle infrastrutture SD-WAN (reti software-defined). Con l’incremento delle esigenze di enterprise mobility, le aziende cercano maggiore agilità operativa per supportare la trasformazione digitale, dato il crescente numero di dispositivi utilizzati per accedere alla rete aziendale e alle applicazioni basate su cloud, rispettando contemporaneamente requisiti di sicurezza e conformità in costante evoluzione.

Ammodernare l’infrastruttura di rete

La nuova offerta SD-WAN di Kyndryl, basata su Prisma SD-WAN, permetterà ai clienti di trasformare e modernizzare le proprie reti e di soddisfare le crescenti esigenze di larghezza di banda, dovute alla diffusione dei dispositivi e del traffico cloud. Il nuovo approccio alla connettività fornirà un unico pannello di gestione delle reti e semplificherà l’implementazione delle filiali e dei servizi edge. Kyndryl sarà in grado di supportare i clienti nel passaggio verso una rete flessibile e scalabile, aiutando le aziende a costruire una roadmap e ad incorporare nuovi paradigmi di sicurezza come SASE con i servizi di consulenza Kyndryl.

La partnership globale tra Kyndryl e Palo Alto Networks si basa sulla consolidata collaborazione tra le due aziende in materia di servizi e soluzioni di sicurezza. A luglio Kyndryl ha lanciato la sua nuova soluzione Security Operations as a platform (SOaap) sfruttando la tecnologia Cortex di Palo Alto Networks per ottenere risparmi operativi e time-to-value attraverso l’automazione e l’orchestrazione.

All’inizio di quest’anno, Kyndryl e Palo Alto Networks, insieme a Nokia, hanno creato un innovation lab a supporto dei clienti comuni di livello enterprise. Entro la fine dell’anno, i clienti potranno avere accesso a casi d’uso innovativi per l’edge industriale su cloud, connettività wireless privata 4.9G/LTE e 5G. Tra questi, il controllo remoto dei processi manifatturieri e l’analisi in tempo reale nei siti di produzione, il provisioning e la gestione dei dispositivi mobili per migliorare l’esperienza dei dipendenti per l’onboarding e la comunicazione, nonché l’integrazione della sicurezza IT e OT per la sicurezza dei lavoratori e l’efficienza operativa.

La piattaforma industrial edge di Kyndryl sarà integrata con un modello multi-factor zero trust costruito sui firewall di nuova generazione di Palo Alto Networks e funzionerà su MXIE Industrial edge di Nokia come parte delle soluzioni di Nokia Digital Automation Cloud (DAC) e con servizi gestiti end-to-end forniti da Kyndryl.