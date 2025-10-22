Security “by design”: come i controller MX di Mitsubishi Electric affrontano la sfida della sicurezza negli ambienti di produzione

Il collegamento tra IT e OT nel settore manifatturiero ha introdotto nuove sfide in materia di sicurezza che molte aziende non riescono a prevenire o affrontare adeguatamente.

Uno studio globale condotto da Telstra e Omdia ha rilevato che l’80% delle aziende manifatturiere ha registrato un aumento significativo degli incidenti o delle violazioni della sicurezza lo scorso anno, mentre solo il 45% è adeguatamente preparato in termini di sicurezza informatica.

La crescente vulnerabilità degli ambienti di produzione davanti a una sempre maggiore connessione e digitalizzazione richiede un’evoluzione nell’ottica della sicurezza informatica anche da parte dei componenti dei sistemi di automazione, come i controllori.

I controller MX di Mitsubishi Electric sono stati sviluppati per integrare robuste misure di sicurezza informatica direttamente nell’architettura fondamentale dei sistemi di produzione, mantenendo al contempo la precisione e l’affidabilità essenziali per le operazioni.

Il manifatturiero, bersaglio preferito dei cyber criminali: l’evoluzione delle minacce e i costi degli attacchi cyber

L’evoluzione delle minacce è analizzata attentamente da diversi rapporti. Secondo l’IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index, il settore manifatturiero è stato il settore più colpito da attacchi cyber negli ultimi quattro anni.

Gli attacchi ransomware ai settori industriali sono aumentati dell’87% su base annua, con il manifatturiero che rappresenta il 69% di tutti gli incidenti, secondo il rapporto Dragos del febbraio 2025.

Oltre al ransomware, che prende di mira la proprietà intellettuale e i dati operativi, gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) rappresentano ormai un’ulteriore preoccupazione per le aziende.

Un rapporto di Zayo Group rivela che il settore manifatturiero ha registrato un aumento del 257% nella portata di questi attacchi tra il 2023 e il 2024, che hanno mirato a interrompere la produzione sovraccaricando l’infrastruttura di rete.

L’impatto finanziario di queste interruzioni è elevato: i produttori colpiti da un attacco informatico hanno riportato costi tra 200.000 e 2 milioni di dollari per incidente, mentre un tipico attacco DDoS costa in media quasi 210.000 euro per incidente.

La necessità di una sicurezza intrinseca: il ruolo del controllore

La connessione tra IT e OT ha creato la necessità di misure di sicurezza informatica robuste e integrate, poiché le operazioni di produzione non consentono i tempi di inattività tipici delle infrastrutture IT.

Una sfida cruciale nella sicurezza informatica nel settore manifatturiero è mantenere l’integrità del sistema senza compromettere la disponibilità operativa. L’applicazione di patch di sicurezza o la risposta agli incidenti non sono opzioni praticabili in molti ambienti di produzione, rendendo necessaria una sicurezza integrata nell’architettura fondamentale dei sistemi industriali.

Di fronte a questa esigenza, componenti come i controller diventano i guardiani fondamentali che devono evolvere per proteggere l’intero ecosistema. I controller MX di Mitsubishi Electric affrontano questa sfida stabilendo un confine sicuro tra gli ambienti di tecnologia operativa (OT) e quelli di tecnologia dell’informazione (IT), permettendo ai produttori di attuare misure di sicurezza efficaci senza interrompere le operazioni e mantenendo l’allineamento con la certificazione IEC 62443-4-2.

“Con la crescente dipendenza dalla connettività IoT, compresa la comunicazione Machine-to-Machine e le interfacce uomo-macchina, i componenti centrali dei sistemi di automazione industriale, ovvero i controllori, devono ora fungere da guardiani fondamentali della sicurezza delle informazioni”, spiega Daniel Sperlich, Strategic Product Manager per i controllori nella regione EMEA presso Mitsubishi Electric.

“I nostri ultimi controllori MX sono stati sviluppati per soddisfare questi requisiti di sicurezza in continua evoluzione, mantenendo al contempo la precisione e l’affidabilità essenziali per le operazioni di produzione”, aggiunge.

Security-by-design: le funzionalità di protezione dei controller MX

I controller MX di Mitsubishi Electric sono stati sviluppati con la sicurezza integrata (security-by-design) per mitigare i rischi emergenti.

Le funzionalità di protezione implementate comprendono comunicazioni crittografate per impedire intercettazioni e accessi non autorizzati e un’autenticazione utente selettiva che consente di impostare permessi di accesso e funzionamento per diversi utenti in base ai loro ruoli.

Questo approccio consente una gestione separata delle risorse per i diversi soggetti interessati, come gli utenti finali e i produttori di macchine, mantenendo al contempo un ambiente operativo sicuro

Un livello ancora maggiore di sicurezza sarà abilitato dalla prossima introduzione di funzionalità OPC UA (server e client) integrate. Questa integrazione nativa permetterà una connettività più sicura tra i sistemi operativi e l’infrastruttura IT, affrontando in modo proattivo la vulnerabilità critica che si trova al confine tra i sistemi di produzione e le reti aziendali.