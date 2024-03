Da Siemens, Universal Robots e Zivid una soluzione di nuova generazione per l’approvvigionamento intralogistico

Siemens, Universal Robots (UR) e Zivid hanno stretto un’alleanza per sviluppare una soluzione pionieristica che migliora l’automazione dei magazzini e risponde alle problematiche ricorrenti legate alla gestione intralogistica.

Questa innovativa proposta è stata svelata durante recenti esposizioni ed eventi, mentre il 4 aprile sarà presentata in un webinar intitolato “The Next-Generation Solution of Intra-Logistics Fulfilment”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Universal Robots e Zivid per introdurre una soluzione rivoluzionaria per l’intralogistica”, afferma Ignacio Moreno, Business Development Manager di Siemens.

“Sfruttando la potenza della tecnologia di visione avanzata e della robotica collaborativa leader del settore, il Simatic Robot Pick AI è in grado di portare il picking senza sforzo in qualsiasi ambiente”, aggiunge.

Una partnership per superare le sfide di logistica e e-commerce

La partnership rappresenta un salto significativo nella soluzione delle complesse sfide che i settori della logistica e dell’e-commerce devono affrontare.

I moderni centri di evasione sono caratterizzati dal trasporto automatizzato di grandi quantità e varietà di unità di stoccaggio (SKU) e la nuova soluzione è stata sviluppata specificamente per offrire al settore una soluzione affidabile e fidata per il picking di questi articoli, indipendentemente dalla loro forma, dimensione, opacità o trasparenza.

“Esiste un enorme potenziale e una significativa domanda di automazione nei centri di evasione e nel settore dell’e-commerce. Questa soluzione offre ai nostri clienti la facilità d’uso e di integrazione che ci si aspetta lavorando con i migliori fornitori di software di visione, robotica e rilevamento”, commenta Daniel Friedman, Global Director, Strategic Partnerships di Universal Robots.

“La collaborazione con Siemens e Zivid è il segnale della nostra continua spinta a collegare la nostra piattaforma robotica alle tecnologie di intelligenza artificiale ed è un’ulteriore testimonianza della nostra dedizione a fornire automazione a chiunque e ovunque”, aggiunge.

Le caratteristiche della soluzione

La soluzione è composta dalle più recenti tecnologie all’avanguardia:

Simatic Robot Pick AI di Siemens , un software di visione pre-addestrato e basato sul deep learning, che consente ai robot di eseguire compiti precedentemente limitati all’intervento manuale

, un software di visione pre-addestrato e basato sul deep learning, che consente ai robot di eseguire compiti precedentemente limitati all’intervento manuale UR20 di Universal Robots , con il suo raggio d’azione esteso e il suo design compatto, che consente l’automazione di applicazioni che richiedono il sollevamento di oggetti pesanti su distanze più lunghe, pur mantenendo gli standard di sicurezza UR (la soluzione funziona senza problemi con l’intera famiglia di cobot UR)

, con il suo raggio d’azione esteso e il suo design compatto, che consente l’automazione di applicazioni che richiedono il sollevamento di oggetti pesanti su distanze più lunghe, pur mantenendo gli standard di sicurezza UR (la soluzione funziona senza problemi con l’intera famiglia di cobot UR) l’innovativa telecamera 2+ M130 di Zivid, il primo sensore 3D in grado di visualizzare tutto, compresi gli oggetti trasparenti e traslucidi, ampliando l’accessibilità e la capacità di prelievo per le applicazioni di e-commerce ed evasione.

“Combinando la nostra soluzione di visione 3D con Siemens e UR, offriamo una soluzione robusta che risponde alle esigenze in evoluzione dei settori della logistica e dell’e-commerce. La nostra collaborazione apre nuove possibilità per l’automazione del processo di evasione degli ordini che sia affidabile e reso accessibile a chiunque”, afferma Amy Landau, Product Marketing Engineer di Zivid.

Dopo essere stata presentata nelle scorse settimane in occasione di alcune fiere in Europa e in Nord America, la soluzione sarà presentata per la prima volta in modo approfondito il 4 aprile in occasione di un webinar organizzato dal trio di aziende. Il webinar sarà trasmesso in diretta dalla sede centrale di Universal Robots a Odense, in Danimarca.

La soluzione sarà esposta anche alla Hannover Messe dal 22 al 26 aprile e all’Automate di Chicago dal 6 al 9 maggio.