Igiene, precisione e affidabilità nel settore alimentare e farmaceutico con i nuovi robot Motoman Serie HD di Yaskawa

Nel mondo in continua evoluzione dei settori alimentare, farmaceutico, medico, life sciences e di laboratorio, l’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale nel soddisfare i requisiti sempre più stringenti in termini di igiene, precisione e affidabilità. Questi ambiti richiedono soluzioni che non solo aumentino l’efficienza e la produttività, ma che garantiscano anche la massima sicurezza e conformità agli standard igienici.

In questo contesto, Yaskawa si pone come pioniere introducendo sul mercato la sua nuova serie di robot Motoman HD, una soluzione all’avanguardia progettata per rispondere in modo efficace alle esigenze stringenti di questi settori critici.

Innovazione e sicurezza: i robot Motoman Serie HD rivoluzionano gli ambienti igienici

Lo speciale rivestimento con eccellente resistenza meccanica e chimica e il design incapsulato senza viti sporgenti garantiscono una superficie liscia e antimicrobica facile da pulire e resistente ai comuni detergenti e processi disinfettanti. I materiali di superficie sono certificati FDA.

Con un peso di rispettivamente 47 e 45 kg, i robot HD7 e HD8 sono dotati di eccellente ripetibilità (0,02 mm) e hanno uno sbraccio di 927 e 727 mm. Inoltre, possono essere gestiti tramite l’intuitivo Smart Pendant o il tradizionale Teach Pendant.

Grazie alla classe di protezione IP69K, all’idoneità all’impiego di lubrificanti alimentari e alla valutazione della resistenza chimica secondo la norma ISO 2812, sono ideali per ambienti di laboratorio wet e camere bianche, oltre che per le svariate applicazioni richieste nel settore alimentare.

Come parte della famiglia Motoman, i robot della serie HD garantiscono i più alti standard di qualità industriale e affidabilità per molti anni di attività 24/7.