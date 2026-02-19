Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

ROBOT INDUSTRIALI

Omron amplia la gamma di cobot TM serie S con tre nuovi modelli fino a 30 kg di carico

Home Tecnologie
Indirizzo copiato

Omron Robotics and Safety Technologies amplia la gamma TM serie S con tre nuovi cobot — TM30S, TM20S e TM6S — e aggiorna il software TMflow alla versione 2.22. Carico fino a 30 kg, protezione IP65 e programmazione no-code per supportare la produzione flessibile nelle fabbriche che affrontano carenze di manodopera.

Pubblicato il 19 feb 2026
omron_TM-S_Palletizing

Omron Robotics and Safety Technologies ha annunciato l’ampliamento della gamma di robot collaborativi TM serie S con tre nuovi modelli — TM30S, TM20S e TM6S — e un importante aggiornamento del software di programmazione TMflow, ora alla versione 2.22. L’obiettivo dichiarato è supportare i produttori che affrontano carenze di manodopera e crescenti esigenze di produzione flessibile e differenziata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Redazione

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • soft starter altivar

  • MOVIMENTAZIONE

    Schneider electric amplia la gamma di soft starter Altivar: tre nuovi modelli per l'industria digitalizzata

    25 Lug 2025

    di Redazione

    Condividi
  • omron packaging2

  • Packaging alimentare

    UniPAKer P160, la macchina pick-and-place automatizzata per processi più flessibili e affidabili

    21 Mag 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • studenti

  • AUTOMAZIONE E SCUOLA

    Il Trofeo Smart Project di Omron compie 18 anni: premiati l’impegno e l’ingegno degli studenti

    21 Mag 2025

    di Franco Canna

    Condividi