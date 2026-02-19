Omron Robotics and Safety Technologies ha annunciato l’ampliamento della gamma di robot collaborativi TM serie S con tre nuovi modelli — TM30S, TM20S e TM6S — e un importante aggiornamento del software di programmazione TMflow, ora alla versione 2.22. L’obiettivo dichiarato è supportare i produttori che affrontano carenze di manodopera e crescenti esigenze di produzione flessibile e differenziata.
ROBOT INDUSTRIALI
Omron amplia la gamma di cobot TM serie S con tre nuovi modelli fino a 30 kg di carico
Omron Robotics and Safety Technologies amplia la gamma TM serie S con tre nuovi cobot — TM30S, TM20S e TM6S — e aggiorna il software TMflow alla versione 2.22. Carico fino a 30 kg, protezione IP65 e programmazione no-code per supportare la produzione flessibile nelle fabbriche che affrontano carenze di manodopera.
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business
ROBOTICA
-
Dall’automazione dei processi all’ergonomia cognitiva: il ruolo della robotica collaborativa per la competitività e resilienza aziendale17 Feb 2026
-
Ridisegnare lo spazio fisico per l’AI e la robotica: la fabbrica del futuro sarà “verticale” e a “misura di robot”13 Feb 2026
-
ABB RobotStudio Cup 2026, 70 istituti in gara a Bergamo12 Feb 2026
-
Dalla physical AI ai sistemi polifunzionali: il futuro della robotica avanzata12 Feb 2026
-
Fincantieri e Generative Bionics insieme per sviluppare un robot umanoide saldatore11 Feb 2026