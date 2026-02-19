Omron amplia la gamma di cobot TM serie S con tre nuovi modelli fino a 30 kg di carico

Omron Robotics and Safety Technologies ha annunciato l’ampliamento della gamma di robot collaborativi TM serie S con tre nuovi modelli — TM30S, TM20S e TM6S — e un importante aggiornamento del software di programmazione TMflow, ora alla versione 2.22. L’obiettivo dichiarato è supportare i produttori che affrontano carenze di manodopera e crescenti esigenze di produzione flessibile e differenziata.