Il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta (Pride), ‘one-stop shop’ per la digitalizzazione delle Pmi della Campania

Uno “sportello unico per la trasformazione digitale” per le Pmi della Campania: è questo lo scopo del Pride, il Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, l’EDIH campano capitanato dal Campania Digital Innovation Hub, che a sua volta raggruppa Unione Industriali Napoli, Confindustria Avellino, Confindustria Benevento, Confindustria Caserta, Confindustria Salerno e ANCE Campania, e che vede tra i partner il Competence Center MedITech, il Cerict (Centro Regionale Information Communication Technology) e il CNR – Diitet (Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti).

Un “affidabile, reale e concreto ecosistema dell’innovazione digitale al servizio delle PMI e della Pubblica Amministrazione locale“: così lo definisce Edoardo Imperiale, amministratore delegato del Campania DIH e coordinatore del progetto Pride che è rientrato tra le 13 proposte italiane per gli European Digital Innovation Hub che hanno vinto la call europea e che saranno finanziate al 50% dalla Commissione e al 50% dal Governo italiano.

“La nostra è una proposta territoriale che si basa su un partenariato unico, che riunisce il sistema confindustriale regionale con le aziende associate, a cui si aggiungono le aziende destinatarie di servizi e quelle che si occupano di tecnologia, il CNR e il Centro di competenza regionale specializzato sull IT”, spiega.

Un risultato giunto al culmine di due anni di lavoro che hanno visto i partner prima costituirsi in un’associazione, poi trasformata in società tramite un contratto di agreement siglato dopo la fase di preselezione fatta da Mise. Due anni in cui, spiega Imperiale, l’attenzione è stata focalizzata su presentare una proposta in grado di avere un impatto concreto (e stimato) sulle Pmi del territorio.

“In questi due anni abbiamo avviato diversi cantieri di specializzazione: abbiamo fatto lavori sulla filiera della pelle, sulla filiera ferroviaria guidata da Hitachi Rail, su quella aerospaziale guidata da Leonardo, ma anche attività di supporto al finance e molto altro. Un lavoro che credo abbia premiato la nostra proposta, perché quando abbiamo presentato il progetto abbiamo potuto evidenziare i progressi già realizzati”, spiega.

La governance e le risorse su cui potrà contare Pride

Ed è grazie proprio a questo lavoro preparatorio e alla capacità dei partner che costituiscono Pride di raggiungere le imprese (grazie alle infrastrutture già esistenti) che, secondo Imperiale, il progetto è stato premiato dai valutatori della Commissione Europea, ricevendo la quasi totalità delle risorse richieste, cioè il 50% di circa 6 milioni di euro per 36 mesi. Il resto sarà messo dal Governo con i fondi del PNRR anche se, come sottolinea Imperiale, “non sono ancora chiare tempistiche e modalità”.

Intanto la firma del contratto con la Commissione europea che servirà per l’erogazione del grant dovrebbe arrivare tra metà settembre e fine novembre. “A quel punto saremo immediatamente in grado di essere operativi”, spiega Imperiale.

Per quanto riguarda la governance, Pride sarà organizzato secondo un modello Hub & Spoke, che potrà contare sugli uffici e le infrastrutture già esistenti sul territorio, a partire dalle sedi territoriali del DIH – cinque, una per provincia (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno) – agli stock tecnologici sulle tecnologie abilitanti già messi in campo, contando su “un metodo di lavoro già consolidato per promuovere la trasformazione digitale delle Pmi del territorio e della PA”.

“Siamo pronti a partire perché possiamo disporre di un sistema che già ci sta permettendo di portare avanti 60 progetti di trasformazione tecnologica. Una volta fatto l’assessment, definiamo la roadmap e la maturità digitale delle imprese, e poi ci rivolgiamo ai nostri partner per le attività di test before invest“.

I servizi che verranno offerti alle imprese

Un ingranaggio già oliato che consentirà, secondo quanto riportato nella proposta, di raggiungere almeno 350 Pmi – il target sono gli ambiti collegati alla Strategia di specializzazione intelligente della Regione Campania – e 10 della PA, anche se la platea potenziale è molto più ampia: l’Edih infatti ha un bacino potenziale di circa 3.500 imprese.

Secondo la visione contenuta nella proposta, Pride fungerà da one-stop shop, uno sportello unico per accompagnare le Pmi del territorio lungo tutto il percorso di trasformazione digitale: dalle attività di formazione e orientamento all’assessment della maturità digitale delle aziende, a come implementare le trasformazioni organizzative e tecnologiche necessarie alla digital transformation, compresa l’individuazione delle risorse a sostegno delle imprese.

In dettaglio, Pride erogherà servizi ed attività nei seguenti ambiti:

test e sperimentazione (test before invest), ossia servizi per la realizzazione di test e attività di sperimentazione con tecnologie digitali, attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale, sviluppo sperimentale; formazione e sviluppo di competenze digitali sostegno all’ accesso a meccanismi di finanziamento, privati e pubblici a livello regionale, nazionale ed europeo ecosistemi dell’ innovazione e networking, fornendo servizi di brokeraggio tecnologico, facilitando l’ incontro tra domanda e offerta di tecnologie, mettendo insieme le imprese e/o le amministrazioni beneficiarie che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche con i soggetti, in particolare start-up e PMI innovative, che posseggono tali soluzioni pronte per il mercato promuovere una digitalizzazione sostenibile costruendo Comunità digitali in sinergia con la politica europea, nazionale e regionale sulla transizione digitale.

“Vogliamo costruire una comunità digitale locale che aggreghi università, centri di ricerca, grandi imprese, fondazioni bancarie, banche, startup e Pmi per creare una filiera digitale in Campania, oltre che un insieme di aziende che si siano digitalizzate e che possano diventare punti di riferimento per le altre”, spiega Imperiale.

Servizi che l’EDIH campano conta di offrire alle imprese puntando unicamente sul finanziamento ricevuto e quindi “gratuitamente o quasi” per le imprese destinatarie.