Bilancio UE 2028-2034, la proposta ‘monstre’ della Commissione: budget di 2000 miliardi e 409 miliardi per competitività e difesa

IL BILANCIO PLURIENNALE

La Commissione europea propone un bilancio da quasi 2000 miliardi di euro per il settennato 2028-2034. Al centro della strategia vi è un nuovo Fondo per la Competitività da 409 miliardi per investire in tecnologie strategiche, digitale, difesa e transizione verde, in sinergia con i 175 miliardi di Horizon Europe. La proposta, che include nuove risorse proprie per finanziare il piano, entrerà nella fase del negoziato con Consiglio e Parlamento.