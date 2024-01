Dal 28 al 30 maggio 2024 torna a Parma per la dodicesima edizione SPS Italia, la manifestazione dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile, organizzata da Messe Frankfurt Italia.

Come di consueto sono tante le iniziative a corredo della parte espositiva, che metteranno al centro i temi più importanti per l’industria di oggi: sostenibilità, efficienza, AI e innovazione, ma anche formazione, competenze e parità di genere.

I distretti e i temi dell’edizione 2024 di SPS Italia

A fine maggio nel quartiere espositivo di Fiere di Parma sei padiglioni presentano le soluzioni all’avanguardia per il comparto manifatturiero. Nei padiglioni 3, 5 e 6 si concentrerà la proposta di tecnologie di automazione, mentre nei padiglioni 4, 7 e 8 ci sarà il District 4.0, il percorso con demo funzionanti di robotica e meccatronica, Industrial IT & AI, Additive Manufacturing, con focus anche su sostenibilità e formazione.

Al tema della Sustainable Innovation è dedicato il padiglione 4, con un’area dedicata alle soluzioni per la transizione green e l’energy efficiency.

Nelle immediate adiacenze l’area dedicata alla stampa 3D industriale, due ambiti con ampie potenzialità nella riduzione degli sprechi e la salvaguardia del pianeta.

“Anche quest’anno l’interesse verso SPS Italia continua a crescere: ad oggi registriamo una crescita delle adesioni del 6% rispetto lo scorso anno”, commenta, Marketing, Communication & Domestic Events Director.

“La crescita delle adesioni è per noi un segnale della capacità di questa manifestazione di cogliere i trend di grande trasformazione dell’industria. Quest’anno il focus sarà su interactive AI in manufacturing, new business model & servitization, green manufacturing, upskilling & reskilling, Industry 5.0 e collaborative automation”, aggiunge Daniele Lopizzo, Show Director.

Tre arene dedicate ad eventi e convegni

I trend più importanti per le aziende saranno affrontati anche con la collaborazione dei partner, come, che sarà presente con uno stand istituzionale nel District 4.0. A SPS Italia l’associazione presenta, il documento che illustra i dati del settore e traccia un quadro delle tendenze di mercato registrate dal 2023 fino ai primi mesi dell’anno in corso con previsioni sull’andamento complessivo del 2024. Durante la fiera sarà inoltre presentata e distribuita la nuova Guida realizzata dall’Area Interconnessione e Controllo di Anie Automazione.

Non solo prodotti, sistemi e soluzioni, ma tanto spazio anche per i contenuti al centro dei dibattiti nelle arene Industry, Tech e Next, dove si discuterà dei principali trend del sistema industriale: intelligenza artificiale, Industry 5.0, sostenibilità, per citarne alcuni.

Tanti contenuti anche sull’additive manufacturing nel seminario Discover 3D Printing, secondo il format ideato da ACAM – Aachen Center for Additive Manufacturing e Formnext.

Focus su tecnologie ed esperienza del visitatore

SPS Italia prosegue il suo impegno non solo verso il miglioramento continuo del programma espositivo e convegnistico della fiera, ma anche sul fronte del miglioramento dell’esperienza per visitatori ed espositori.

Dopo l’introduzione dei percorsi di visita guidati nell’undicesima edizione, che permettevano ai visitatori di ottenere indicazioni su come muoversi all’interno della fiera direttamente sul proprio smartphone (grazie all’app di SPS Italia), la novità di quest’anno è un chatbot che sarà a disposizione di visitatori ed espositori.

Position Paper, volume II

Tra le novità di SPS Italia 2024 c’è la pubblicazione della seconda edizione del Position Paper.

Un progetto a cui lavora il Comitato Scientifico della manifestazione, composto da oltre 150 realtà produttive italiane – end user e OEM – per offrire linee guida utili alla comprensione dell’evoluzione tecnologica e digitale.

Il primo volume (di cui abbiamo parlato in questo articolo) si è focalizzato sugli errori da evitare nell’implementazione di un progetto di automazione.

In risposta al grande interesse espresso dal settore, il secondo volume completa con nuovi approfondimenti il precedente documento. Verrà presentato in fiera, insieme ai risultati di una survey condotta sul tema dell’AI.

“Education” per i professionisti del futuro

Prosegue anche l’impegno verso l’educazione dei talenti del domani, tema che negli anni ha trovato sempre più spazio all’interno della fiera e che quest’anno si rafforza con un’area dedicata e tante iniziative.

Nell’ambito del District 4.0, con accesso dedicato nel padiglione 8, la nuova area “Education” si rivolge alle generazioni che nei prossimi anni entreranno nella fabbrica digitalizzata.

Uno spazio in continuità con l’impegno di SPS Italia nell’accorciare le distanze tra scuola e industria. L’Arena Next sarà palcoscenico di incontri e laboratori organizzati da espositori e partner rivolti ai ragazzi di università e istituti tecnici.

Prosegue l’iniziativa “Lezioni in fiera” come risposta concreta al mismatch delle competenze.

Confermato anche il Live Streaming per le scuole in occasione degli incontri di SPS Italia On Tour.

Dalle start-up nuove idee per il manifatturiero

Tra le tante novità di quest’anno anche SPS Italia Up Challenge, nuova competizione dedicata al mondo delle Start-Up e delle PMI innovative, presenti con un’area espositiva nel padiglione 7.

La competizione premia con uno stand in fiera le cinque realtà con i progetti più interessanti in ambito manifatturiero.

Il vincitore sarà annunciato in fiera durante un evento dedicato e premiato sul palco con una targa di riconoscimento. È possibile candidarsi a questo link.

Nuova edizione per She SPS Italia

In questo contesto si inserisce anche. L’Arena Next ospiterà l’iniziativa sviluppata da EIT Manufacturing con il supporto di SPS Italia per mettere in contatto le principali aziende presenti in fiera con le startup manifatturiere europee più performanti e innovative.

Anche nel 2024 tornerà She SPS Italia, un progetto per diffondere storie di mentorship al femminile ed evidenziare le opportunità legate alle figure professionali emergenti.

Giunto quest’anno alla sua terza edizione, il progetto affronta la questione del gender gap, che nel mondo industriale risulta ancora ampio da colmare.

Proprio questo, SPS Italia ha istituito un premio e creato sinergie con associazioni, docenti universitarie e community di riferimento, con la comune volontà di promuovere il cambiamento.

SPS Italia per la sostenibilità: il progetto “NoPlasticIntheOcean”

SPS Italia si impegna a favore della sostenibilità in collaborazione con One Ocean Foundation, fondazione senza scopo di lucro nata con l’obiettivo di accelerare soluzioni per le problematiche dell’oceano e di promuovere una blue economy sostenibile.

La fiera supporta attivamente il progetto “NoPlasticIntheOcean” per contrastare l’inquinamento marino derivante da plastica e microplastica in paesi in via di sviluppo.

L’impegno è di raccogliere cinque tonnellate di plastica nel 2024. Sempre in collaborazione con One Ocean Foundation, SPS Italia condurrà una survey volta a raccogliere dati e sensibilizzare la comunità dell’automazione e del digitale per l’industria riguardo alle questioni legate all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente marino.

Verso l’edizione 2024 di SPS Italia: riparte l’SPS On Tour

Prende il via tra poche settimane SPS Italia On Tour, la rassegna di incontri sul territorio che affronta le tematiche della trasformazione digitale.

Il punto di arrivo di questo percorso, che nelle prossime settimane visiterà alcuni dei principali distretti industriali del Paese, sarà come sempre la fiera con il meglio delle tecnologie per l’industria.

Guarda questo video su YouTube

La prima tappa si svolgerà ad Ancona (7 febbraio, Teatro delle Muse) e a seguire Padova (27 marzo, Competence Center Smact) e Torino (17 aprile, Competence Center CIM4.0).

Ci sarà infine anche un appuntamento digitale, il prossimo 20 marzo, in occasione dell’Industry 4.0 360 Summit.

