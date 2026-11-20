Il Programma di Accelerazione Locale del progetto europeo A4SUSTINNO (A distributed one stop shop FOR more SUstainable STartups and INNOvative SMEs) rappresenta il primo ciclo di accelerazione dedicato a piccole e medie imprese e start-up del Friuli Venezia Giulia del settore culturale e creativo in fase di crescita e scaling-up.

Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg IPA ADRION, nasce con un duplice obiettivo: incrementare la competitività delle imprese culturali e creative regionali e contribuire all’evoluzione delle politiche regionali a loro supporto. Attraverso un percorso intensivo di formazione, mentoring che ha visto coinvolti otto relatori a confronto tra le nove imprese partecipanti, EAP1 ha fornito strumenti concreti per affrontare le sfide legate alla sostenibilità, all’innovazione, alla trasformazione digitale e allo sviluppo del business.

Un percorso articolato in cinque moduli

Il programma formativo è stato strutturato in cinque moduli tematici, progettati per rafforzare competenze strategiche e operative delle imprese partecipanti.

La sostenibilità

Il primo modulo ha introdotto la sostenibilità non più come semplice obbligo di conformità, ma come driver strategico per l’innovazione e la creazione di valore condiviso. I partecipanti hanno approfondito concetti e strumenti quali EPR, CSR, ESG e SDGs, comprendendone le possibili applicazioni all’interno dei modelli di business delle imprese culturali e creative

Proprietà intellettuale e tutela degli asset creativi

Il miglioramento della conoscenza pratica dei principali quadri normativi che regolano l’arte, il patrimonio culturale, le industrie culturali e creative e la proprietà intellettuale è stato l’oggetto del secondo modulo.

Copyright, licenze, contratti, marchi, brevetti e diritti sul design sono stati analizzati non soltanto come strumenti di tutela, ma anche come leve per sostenere la produzione culturale, valorizzare gli asset creativi e sviluppare pratiche imprenditoriali più trasparenti, sostenibili e inclusive.

Gestione dell’innovazione nelle industrie culturali e creative

Il terzo modulo ha affrontato il tema della gestione strategica dell’innovazione nelle industrie culturali e creative. Sono stati presentati strumenti quali roadmap, technology forecasting, valutazione delle idee e creative management, con particolare attenzione alla collaborazione tra imprese culturali e creative e piccole e medie imprese.

“Il confronto e la contaminazione tra competenze differenti possono, infatti, favorire la capacità di rispondere ai cambiamenti del mercato e sostenere lo sviluppo di modelli di business più solidi”, commenta Francesca Tjia, Responsabile area servizi culturali della Cooperativa la Collina.

Tra gli strumenti operativi affrontati figurano il Design Thinking, l’analisi dei bisogni del mercato, l’agile project management, gli indicatori di sostenibilità, i framework per la certificazione ESG e la valutazione della maturità digitale.

Trasformazione digitale, sostenibilità ed esperienza del visitatore

Il quarto modulo, dedicato alla trasformazione digitale, ha approfondito il ruolo delle tecnologie nel rafforzamento della comunicazione, della sostenibilità e dello sviluppo delle imprese culturali e creative. I partecipanti hanno lavorato su strategie digitali e social media, monitoraggio dei KPI, scelta delle piattaforme, gestione della proprietà intellettuale, monetizzazione dei contenuti e nuovi modelli di business digitali.

“Una particolare attenzione è stata riservata all’interaction design, all’esperienza digitale del visitatore, all’intelligenza artificiale e agli open data, strumenti che possono contribuire a migliorare accessibilità, coinvolgimento del pubblico, gestione del patrimonio culturale e impatto sociale. E questo è stato per noi assolutamente rilevante”, afferma Alessio Bottos, uno dei titolari di Emalab.

E aggiunge Alessandro Pinto, referente progettuale di Moondays: “L’attività formativa nell’area esperienziale immersiva è stata di altissimo livello, e ci ha consentito di individuare nuove aree e modalità di impiego”.

Competenze trasversali e capacità di presentare i progetti

Con l’obiettivo di aiutare le imprese a comunicare con maggiore chiarezza la propria value proposition, mettendo in evidenza i punti di forza del proprio modello di business, il quinto modulo ha rafforzato le soft skills necessarie per comunicare efficacemente i progetti a finanziatori, investitori e pubblico. Il percorso ha affrontato sia la scrittura di proposte convincenti per bandi pubblici e investitori privati, sia le tecniche di presentazione orale e pitching.

Commenta Francesca Tjia: “Per noi è stato particolarmente utile, perché ci ha permesso di focalizzare al meglio il modo di interpretare il wellfare culturale: così pensiamo di poter valorizzare i nostri Itinerari Basagliani”.

Dalla formazione a nuove opportunità di sviluppo

Il percorso ha fatto emergere diverse aree di sviluppo per le imprese partecipanti.

“Tra le principali direzioni individuate vi è l’esigenza di aprire maggiormente i modelli di business al mercato privato, continuando allo stesso tempo a cogliere le opportunità offerte da bandi pubblici, contributi e procedure di procurement” come evidenza Pinto.

Un’altra area rilevante riguarda il miglioramento dei processi e la certificazione della qualità. “Il programma ha inoltre favorito la nascita di nuove partnership e collaborazioni, aprendo possibili prospettive di integrazione con imprese di maggiori dimensioni, senza rinunciare alla specializzazione e alla propria nicchia di mercato” aggiunge Alessio Bottos.

Le prospettive per EAP2

I risultati del primo ciclo rappresentano una base importante per la progettazione delle attività future.

Sarà rafforzata la componente pratica attraverso casi studio operativi, esercitazioni interattive ed esempi maggiormente aderenti ai contesti imprenditoriali dei partecipanti.

Per la proprietà intellettuale il focus del modulo sarà l’utilizzo dell’IP nell’attività di un operatore culturale/creativo dal diritto d’autore al brand: nome e progetti di naming, marchio e immagine dell’istituzione/impresa culturale.

Verranno inoltre analizzati i contratti e la gestione dei diritti nella pratica: rapporti con artisti, fotografi e fornitori digitali, liberatorie, licenze d’uso delle immagini, clausole tipo.

Riguardo all’IA generativa si potranno avere indicazioni pratiche per la gestione dei contenuti AI-generated.

Nell’ambito della sostenibilità e comunicazione si scoprirà cosa si può dire (e provare) su eventi e istituzioni “sostenibili” alla luce delle nuove regole UE sui green claims, in vigore da fine settembre 2026) con esempi di licenze, modelli contrattuali e strumenti direttamente utilizzabili dalle imprese.

Anche il modulo dedicato alla comunicazione sarà potenziato, con l’obiettivo di migliorare la capacità delle imprese di presentare i propri progetti a finanziatori, investitori e pubblico.

Infine, la gestione dell’innovazione potrà essere ulteriormente sviluppata attraverso un focus specifico sull’intelligenza artificiale, analizzandone le applicazioni pratiche nei processi creativi, nello sviluppo del business, nella gestione della sostenibilità e nell’efficienza organizzativa.

Tutti i relatori del Programma