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European Innovation Act, la normativa che aiuta le imprese a sviluppare, finanziare e potenziare idee innovative

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La Commissione europea ha formalizzato la proposta dell’European Innovation Act, con l’obiettivo di offrire alle imprese un quadro comune per valutare i brevetti, un mercato digitale della proprietà intellettuale e nuove regole per gli appalti di ricerca. Ecco tutti i dettagli

Pubblicato il 9 set 2026
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La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles la proposta di un European Innovation Act, un regolamento pensato per aiutare le imprese innovative europee a crescere e competere sui mercati globali.

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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