La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles la proposta di un European Innovation Act, un regolamento pensato per aiutare le imprese innovative europee a crescere e competere sui mercati globali.
Proprietà intellettuale
European Innovation Act, la normativa che aiuta le imprese a sviluppare, finanziare e potenziare idee innovative
La Commissione europea ha formalizzato la proposta dell’European Innovation Act, con l’obiettivo di offrire alle imprese un quadro comune per valutare i brevetti, un mercato digitale della proprietà intellettuale e nuove regole per gli appalti di ricerca. Ecco tutti i dettagli
Argomenti
Canali
ROBOTICA
-
Come il bin picking e lo scarico dei camion stanno trasformando l’automazione di magazzino08 Set 2026
-
Neura Robotics e Seco insieme per produrre in Europa i moduli di calcolo per la Physical AI07 Set 2026
-
Urso: “Nel decreto imprese e in legge di bilancio Business Wallet, incentivi per robotica e umanoidi e proroga dell’iperammortamento”05 Set 2026
-
Musk: “1 miliardo di umanoidi entro 10 anni”. Ma Siciliano e Bicchi: “Puntare a soluzioni utili”03 Set 2026
-
Al Parlamento UE in scena 15 robot intelligenti Made in Europe: ecco cosa possono fare e perché serve un Istituto Europeo sulla Robotica02 Set 2026