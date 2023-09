Executive Master Teknè 5.0, il nuovo corso di Bi-Rex per preparare i manager alle nuove tecnologie

Formare i manager del futuro alle Tecnologie 4.0, rimettendo l’uomo al centro della trasformazione digitale in azienda: è questo l’obiettivo dell’Executive Master Teknè 5.0, il programma di Bi-Rex pensato come una toolbox per rendere autonoma ed efficace la digitalizzazione nelle imprese.

Il programma offre un approccio unico e personalizzato attraverso le innovazioni dell’Industria 4.0 e dello Smart Manufacturing, con la possibilità di usufruire degli aiuti di Stato del ministero delle Imprese e del Made in Italy per coprire i costi di iscrizione.

Il corso, finanziato con i fondi del PNRR assegnati dal Mimit, sarà presentato durante un evento presso la sede bolognese del Competence Center il 27 settembre alle ore 17.

Executive Master Teknè 5.0, i temi del corso

Il programma formativo prevede un apprendimento immersivo per migliorare le competenze dei professionisti già impiegati in azienda e combina contenuti teorici e pratici in un percorso di 250 ore di lezione distribuite su nove mesi a partire dal 16 novembre. Le lezioni si svolgeranno sia in presenza che online, seguendo la formula del long weekend.

L’Executive Master Teknè fornirà agli iscritti gli strumenti culturali, tecnologici e pratici necessari per sviluppare un piano di digitalizzazione aziendale basato sulla trasformazione 4.0.

I partecipanti avranno la possibilità di proporre un project work che risponda alle esigenze di innovazione della propria impresa. Durante il corso, i corsisti acquisiranno le competenze necessarie per implementare l’innovazione in contesti aziendali concreti, apprendendo come valutare la maturità tecnologica dell’azienda e sviluppando un piano di implementazione che vada dalla visione al proof of concept.

Competenze che verranno costruite grazie all’interazione con casi applicativi e alle tecnologie 4.0 presenti nella linea pilota di Bi-Rex.

La faculty del master è composta da professori universitari e manager aziendali, che condivideranno la propria esperienza per guidare i partecipanti nel loro percorso di crescita professionale.

Inoltre, i moduli didattici prevedono incontri con partner e fornitori di servizi, visite a aziende che hanno già avviato con successo un processo di digitalizzazione 4.0 e la possibilità di entrare a far parte di una rete di contatti insieme agli altri partecipanti al master e alle aziende dell’ecosistema Bi-Rex e Gellify, partner del progetto insieme alla componente accademica. Le competenze acquisite dai partecipanti saranno certificate tramite un digital badge con tecnologia blockchain.

“Le tecnologie Industria 4.0 da più di dieci anni sono al centro di una rivoluzione digitale che, se governata e non subita, può contribuire in maniera significativa alla crescita delle imprese e del Paese”, spiega Massimo Pulvirenti, responsabile Formazione e consulenza di Bi-Rex.

“Spesso le imprese italiane, al 95% costituite da Pmi, dopo essersi affidate ai vendor di tecnologie restano in difficoltà nel comprendere e adottare questi strumenti, talvolta perché non dispongono di risorse umane con profilo adeguato. Tuttavia, quando il processo di innovazione è endogeno diventa più efficace: per questo Tekné 5.0 di Bi-Rex mette le aziende in condizione di autonomia, offrendo una ‘cassetta degli attrezzi’ per avviare un percorso di digitalizzazione personalizzato, creare nuove opportunità di business e di competitività grazie alla valorizzazione dei Big Data e a un approccio metodologico unico che guarda alla frontiera dell’Industria 5.0, dove la tecnologia si adatta alle esigenze dell’uomo e dell’azienda e non viceversa”, aggiunge.

Costi e modalità di iscrizione

Il corso rientra nell’ambito dei servizi alle imprese che Bi-Rex, in quanto soggetto attuatore del PNRR, erogherà alle imprese a costo agevolato. Il Competence Center, infatti, potrà provvedere all’erogazione di aiuti di Stato attraverso una riduzione sul prezzo dei servizi erogati e con intensità di aiuto legata alla tipologia del servizio e alla dimensione delle imprese.

Il costo base di iscrizione, 9.000 euro più Iva, potrà essere scontato fino a 3.600 euro più Iva per le micro e piccole imprese. Le iscrizioni si chiuderanno il 6 novembre, ed è previsto un ulteriore sconto in caso di iscrizione anticipata (entro settembre) e per iscrizioni multiple.

Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione all’evento di presentazione del Master Teknè 5.0 sono disponibili sul sito di Bi-Rex.