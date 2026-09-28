Dalle ore 10:00 del 25 novembre 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere alle agevolazioni destinate al sostegno della filiera dell’Automotive nell’ambito degli Accordi per l’innovazione.
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Accordi per l’innovazione nell’Automotive: 631 milioni per R&S e mobilità sostenibile. Domande dal 25 novembre
Dal 25 novembre sarà possibile presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste dal nuovo bando per sostenere la ricerca industriale, la guida autonoma e la decarbonizzazione della filiera. Il 40% delle risorse riservato al Mezzogiorno. Precompilazione delle domande dall’11 novembre. Ecco tutti i dettagli.
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