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Accordi per l’innovazione nell’Automotive: 631 milioni per R&S e mobilità sostenibile. Domande dal 25 novembre

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Dal 25 novembre sarà possibile presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste dal nuovo bando per sostenere la ricerca industriale, la guida autonoma e la decarbonizzazione della filiera. Il 40% delle risorse riservato al Mezzogiorno. Precompilazione delle domande dall’11 novembre. Ecco tutti i dettagli.

Pubblicato il 28 set 2026
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Dalle ore 10:00 del 25 novembre 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere alle agevolazioni destinate al sostegno della filiera dell’Automotive nell’ambito degli Accordi per l’innovazione.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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