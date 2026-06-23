Al via gli incentivi previsti dalla misura “Scoperta imprenditoriale bis”: con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, firmato il 19 maggio 2026, prendono corpo le misure di sostegno del nuovo bando da 505,8 milioni di euro destinato a finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle sette regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
INCENTIVI
Scoperta imprenditoriale bis, 505 milioni per ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno
Un bando da 505,8 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno. A disposizione delle imprese finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. I progetti ammissibili devono sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali per importi compresi tra 1 e 5 milioni.
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