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Scoperta imprenditoriale bis, 505 milioni per ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno

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Un bando da 505,8 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle regioni del Mezzogiorno. A disposizione delle imprese finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto. I progetti ammissibili devono sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali per importi compresi tra 1 e 5 milioni.

Pubblicato il 23 giu 2026
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leonardo

Al via gli incentivi previsti dalla misura “Scoperta imprenditoriale bis”: con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, firmato il 19 maggio 2026, prendono corpo le misure di sostegno del nuovo bando da 505,8 milioni di euro destinato a finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle sette regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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