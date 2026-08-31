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Tornano i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, 32 milioni di euro a disposizione delle imprese

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rifinanzia con 32 milioni di euro le misure a sostegno della proprietà industriale delle Pmi. Le risorse finanziano la valorizzazione di brevetti, disegni e marchi. Entro trenta giorni la pubblicazione dei bandi attuativi con le regole di accesso.

Pubblicato il 31 ago 2026
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che dispone la riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per l’annualità 2026.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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