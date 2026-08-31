Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che dispone la riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per l’annualità 2026.
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Tornano i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, 32 milioni di euro a disposizione delle imprese
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rifinanzia con 32 milioni di euro le misure a sostegno della proprietà industriale delle Pmi. Le risorse finanziano la valorizzazione di brevetti, disegni e marchi. Entro trenta giorni la pubblicazione dei bandi attuativi con le regole di accesso.
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