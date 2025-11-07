Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

INCENTIVI

Transizione 5.0 al capolinea: risorse esaurite e stop alle prenotazioni

Home Attualità
Indirizzo copiato

Con l’esaurimento delle risorse residue, dopo la riduzione da 6,3 a 2,5 miliardi stabilita con il piano di rimodulazione del PNRR, si chiude l’esperienza del piano Transizione 5.0. Un decreto del Mimit dispone che il GSE non dia più conferma alle domande di nuova presentazione. Ecco che cosa succede adesso.

Pubblicato il 7 nov 2025
chiusura_transizione_50

Volge al capolinea la stagione di uno degli incentivi più chiacchierati della storia della politica industriale, il piano Transizione 5.0. Un decreto direttoriale MIMIT a firma di Paolo Casalino ha disposto la chiusura de facto della piattaforma del GSE per la raccolta delle domande per accedere ai crediti d’imposta. Tecnicamente le imprese potranno ancora presentare la domanda, ma riceveranno in risposta dal GSE un avviso di esaurimento risorse, come accadde (per errore) a inizio anno con il piano Transizione 4.0.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • gse

  • INCENTIVI

    Transizione 4.0, risorse temporaneamente esaurite: ecco cosa fare

    18 Giu 2025

    di Marco Belardi

    Condividi
  • European_Commission_flags-wikimedia-scaled

  • POLITICHE PER L'INDUSTRIA

    PNRR, stop a Transizione 5.0 e nuove risorse per Transizione 4.0

    29 Set 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • Transizione 4.0 cos’è e come aiuta le imprese a essere competitive

  • INCENTIVI

    Transizione 4.0 al capolinea: per il 2025 addio all'incentivo per il software e arriva il "rubinetto"

    15 Dic 2024

    di Franco Canna

    Condividi
  • shutterstock_green-factory

  • POLITICHE PER L'INDUSTRIA

    Transizione 5.0, verso il nuovo incentivo: il nodo delle risorse e la partita di giro di Transizione 4.0

    02 Ott 2025

    di Franco Canna

    Condividi