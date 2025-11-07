Volge al capolinea la stagione di uno degli incentivi più chiacchierati della storia della politica industriale, il piano Transizione 5.0. Un decreto direttoriale MIMIT a firma di Paolo Casalino ha disposto la chiusura de facto della piattaforma del GSE per la raccolta delle domande per accedere ai crediti d’imposta. Tecnicamente le imprese potranno ancora presentare la domanda, ma riceveranno in risposta dal GSE un avviso di esaurimento risorse, come accadde (per errore) a inizio anno con il piano Transizione 4.0.
INCENTIVI
Transizione 5.0 al capolinea: risorse esaurite e stop alle prenotazioni
Con l’esaurimento delle risorse residue, dopo la riduzione da 6,3 a 2,5 miliardi stabilita con il piano di rimodulazione del PNRR, si chiude l’esperienza del piano Transizione 5.0. Un decreto del Mimit dispone che il GSE non dia più conferma alle domande di nuova presentazione. Ecco che cosa succede adesso.
Argomenti
Canali