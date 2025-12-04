Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Le regole della logistica: trasparenza, contratti e legalità. La visione di Assologistica

Le regole della logistica descritte da Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica, delineano un settore che richiede maggiore trasparenza, solide basi contrattuali e un quadro normativo più chiaro. Le sue parole mostrano come la filiera stia evolvendo verso modelli più maturi di relazione e responsabilità

Pubblicato il 4 dic 2025
Le regole della logistica non sono un elemento secondario nella definizione della qualità e della sostenibilità dei servizi, e lo diventano ancora meno nel momento in cui la filiera attraversa una fase di trasformazione profonda. È quanto emerge in modo netto dalle osservazioni di Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica, che ha illustrato il proprio punto di vista in occasione del convegno “Intelligenza (artificiale e umana) per il futuro della Logistica”, organizzato dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

