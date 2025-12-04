Le regole della logistica: trasparenza, contratti e legalità. La visione di Assologistica

Le regole della logistica non sono un elemento secondario nella definizione della qualità e della sostenibilità dei servizi, e lo diventano ancora meno nel momento in cui la filiera attraversa una fase di trasformazione profonda. È quanto emerge in modo netto dalle osservazioni di Umberto Ruggerone, Presidente di Assologistica, che ha illustrato il proprio punto di vista in occasione del convegno “Intelligenza (artificiale e umana) per il futuro della Logistica”, organizzato dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” presso gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.