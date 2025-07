Macchine utensili, 2024 in forte calo e 2025 non brillante, Rosa: “Serve una programmazione almeno triennale della politica industriale”

BENI STRUMENTALI

L’industria italiana della macchina utensile chiude un 2024 difficile, con la produzione in calo del 16,9% a causa del crollo della domanda interna (-36,3%), solo parzialmente compensato dal record dell’export (+1,2%). Le previsioni per il 2025 indicano una ripresa contenuta (+2,6% la produzione), ma pesano le incertezze geopolitiche. Il presidente di UCIMU – Sistemi per Produrre, Riccardo Rosa, chiede al governo una proroga per Transizione 5.0 e, soprattutto, una programmazione industriale strutturale e almeno triennale per garantire stabilità e competitività al settore.