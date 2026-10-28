Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

software

Assosoftware: “Il voucher Investo Digitale darebbe un contributo importante al PIL”

Indirizzo copiato

Nel 2023 il mercato italiano del software ha raggiunto 66,7 miliardi di euro. All’assemblea di AssoSoftware, che ha riconfermato presidente Pierfrancesco Angeleri, è stata presentata una prima stima dell’impatto di Investo Digitale: la misura potrebbe far crescere il PIL reale fino allo 0,20% al terzo anno.

Pubblicato il 28 ott 2026
Iot,,Internet,Of,Things,,Digital,Software,Technology,,Metaverse,,Ai,Artificial
IoT, Internet of Things, digital software technology, metaverse, Ai Artificial Intelligence, data transfer, cloud computing and digital marketing concept. Man using smartphone and laptop computer
Aggiungi tra i preferiti su Google

Nel 2023 il mercato del software italiano ha raggiunto un fatturato di 66,7 miliardi di euro, secondo i dati presentati nel corso dell’Assemblea di AssoSoftware, l’Associazione Italiana Produttori Software.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Robotic,Process,Automation,(rpa),Technology,To,Automate,Business,Tasks,With

  • software

    Nasce il Centro Studi Software per l’Innovazione Digitale di AssoSoftware

    02 Apr 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Siemens SAP

  • digitalizzazione

    AI, cybersecurity e software: AssoSoftware e Confapi insieme per l'innovazione delle PMI

    29 Lug 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Engineer,Use,Combination,Of,Ai,Technology,And,Robotic,Arms,To

  • POLITICHE PER LE IMPRESE

    AI, Cloud e Cyber Security: presto un nuovo incentivo per la digitalizzazione di PMI e professionisti

    13 Ott 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • shutterstock_investimenti italia soldi money

  • IL RAPPORTO DEL CSC

    Confindustria, PIL a +1%: bene investimenti e beni strumentali, ma energia e dipendenze tecnologiche ipotecano il futuro

    14 Ott 2026

    di Franco Canna

    Condividi