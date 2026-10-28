Nel 2023 il mercato del software italiano ha raggiunto un fatturato di 66,7 miliardi di euro, secondo i dati presentati nel corso dell’Assemblea di AssoSoftware, l’Associazione Italiana Produttori Software.
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Assosoftware: “Il voucher Investo Digitale darebbe un contributo importante al PIL”
Nel 2023 il mercato italiano del software ha raggiunto 66,7 miliardi di euro. All’assemblea di AssoSoftware, che ha riconfermato presidente Pierfrancesco Angeleri, è stata presentata una prima stima dell’impatto di Investo Digitale: la misura potrebbe far crescere il PIL reale fino allo 0,20% al terzo anno.
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