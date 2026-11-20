La meccanica italiana riesce a mantenere sostanzialmente stabili fatturato, ordinativi e occupazione, ma deve fare i conti con una crescita dei costi di produzione che rischia di erodere ulteriormente i margini. L’88,2% delle imprese segnala infatti rincari rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre soltanto un’azienda su tre prevede un aumento del fatturato, peraltro contenuto entro il 5%.

È quanto emerge dal sondaggio di Anima Confindustria relativo al secondo semestre 2026, che raccoglie le indicazioni delle aziende associate alla federazione della meccanica varia e affine. Un comparto che, secondo i dati 2025 dell’Ufficio Studi Anima, vale 59,1 miliardi di euro di fatturato, occupa oltre 224.000 addetti e realizza sui mercati esteri il 60% dei propri ricavi.

Il quadro che emerge dalla rilevazione è quello di un settore nel quale la tenuta dei livelli di attività non garantisce quella della redditività. Il divario tra la dinamica dei ricavi e quella dei costi rende più difficile preservare le risorse necessarie per finanziare gli investimenti e sostenere la competitività.

Fatturato stabile per quattro imprese su dieci, ma quasi un terzo prevede una flessione

Le aspettative sull’andamento del fatturato evidenziano una situazione di sostanziale equilibrio tra le imprese che prevedono una crescita e quelle che si attendono una contrazione.

Nel dettaglio, il 38,2% delle aziende prevede un fatturato stabile rispetto al secondo semestre 2025, mentre il 32,4% si aspetta un incremento contenuto entro il 5%. Sul versante opposto, circa tre imprese su dieci prevedono una diminuzione dei ricavi.

Rispetto alle indicazioni raccolte da Anima nella precedente rilevazione sul primo semestre 2026, quando il 45,7% delle imprese prevedeva un fatturato in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si riduce la quota di aziende con aspettative negative. Le due rilevazioni fanno tuttavia riferimento a periodi differenti e non rappresentano un confronto diretto dei risultati economici effettivamente conseguiti.

Le prospettive della seconda metà dell’anno mostrano quindi un miglioramento delle aspettative, senza configurare una ripresa generalizzata. La maggior parte delle imprese continua a prevedere ricavi stabili o in diminuzione, mentre la crescita attesa dagli altri operatori resta modesta.

Costi di produzione in aumento per quasi nove imprese su dieci

A preoccupare maggiormente le aziende è la crescita dei costi produttivi, che interessa una quota molto più ampia del comparto rispetto a quella delle imprese che prevedono ricavi in aumento.

Secondo il sondaggio, l’88,2% delle aziende ha registrato rincari rispetto al secondo semestre 2025. Per il 67,6% l’aumento è contenuto entro il 10%, mentre per un ulteriore 20,6% raggiunge il 20%.

A incidere sono soprattutto i costi energetici e il rincaro di alcune materie prime, ai quali si aggiungono gli effetti dell’inflazione sulla gestione ordinaria delle imprese.

Il problema riguarda il rapporto tra l’evoluzione dei costi e quella dei ricavi. Anche le aziende che prevedono un incremento del fatturato possono trovarsi a sostenere aumenti dei costi produttivi proporzionalmente superiori.

L’incremento dei ricavi, inoltre, non coincide necessariamente con un aumento dei volumi prodotti. Senza un corrispondente miglioramento dell’efficienza o la possibilità di trasferire almeno una parte dei rincari sui prezzi di vendita, la crescita del fatturato può accompagnarsi a una riduzione della marginalità.

Il sondaggio non quantifica la variazione effettiva dei margini aziendali, ma evidenzia una pressione sui costi che rende più difficile per le imprese mantenere i livelli di redditività.

Ordinativi senza slancio, occupazione sostanzialmente stabile

Anche le indicazioni sugli ordinativi confermano un quadro di tenuta, ma privo di una dinamica espansiva diffusa.

Il 41,2% delle imprese prevede ordini stabili nella seconda metà del 2026 rispetto ai primi sei mesi dell’anno. Le aspettative di crescita e di diminuzione si equivalgono, entrambe al 29,4%.

Il saldo tra le imprese ottimiste e quelle pessimiste risulta quindi nullo. L’andamento degli ordinativi non segnala una ripresa generalizzata della domanda, pur mostrando che per una parte consistente del comparto i livelli di attività dovrebbero mantenersi invariati.

Più favorevoli sono le indicazioni relative all’occupazione. Oltre il 60% delle imprese segnala organici stabili, mentre circa un terzo registra una crescita. Le aziende che dichiarano una diminuzione degli occupati rappresentano soltanto il 3% del campione.

La tenuta dell’occupazione costituisce un elemento positivo, ma comporta anche la necessità di sostenere i costi di una struttura produttiva che, almeno per il momento, non beneficia di una crescita diffusa della domanda.

Almici (Anima): i costi elevati riducono la capacità di investimento

La distanza tra la tenuta dell’attività produttiva e il peggioramento delle condizioni di redditività preoccupa Anima Confindustria, che richiama in particolare la necessità di intervenire sul costo dell’energia.

“Il sondaggio restituisce un quadro di apparente stabilità, ma l’aumento dei costi per le aziende della meccanica incide pesantemente sulla marginalità e rende più difficile investire e programmare la produzione. La tenuta degli ordinativi e dell’occupazione non basta a compensare questa pressione, soprattutto quando i costi energetici e di produzione, in generale, restano così elevati, continuando a gravare sui bilanci”, dichiara Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria.

Il rischio evidenziato dalla federazione riguarda soprattutto la possibilità che le imprese, pur riuscendo a mantenere i propri livelli di attività, dispongano di minori risorse da destinare agli investimenti.

“È necessario che le aziende possano contare su condizioni di approvvigionamento energetico più competitive e su un contesto economico meno incerto. Anche per chi prevede un aumento del fatturato, la crescita dei ricavi rischia di essere assorbita dai rincari. La persistenza di questi livelli di costo riduce la capacità di investimento e indebolisce la competitività delle nostre imprese sui mercati. Per il comparto, mantenere i livelli di attività rischia quindi di non essere sufficiente a preservare la redditività e a sostenere nuovi investimenti”, aggiunge.

La compressione dei margini rischia così di avere conseguenze anche sulla capacità di innovazione del comparto. Se una quota crescente delle risorse viene assorbita dai costi di esercizio, per le aziende diventa più difficile finanziare l’ammodernamento degli impianti, la digitalizzazione dei processi e gli investimenti necessari a migliorare produttività ed efficienza.

Per un settore fortemente orientato all’export, la competitività dipende anche dalla capacità di continuare a investire in tecnologia e innovazione. La tenuta di fatturato, ordinativi e occupazione rappresenta quindi una base importante, ma la possibilità di trasformarla in una crescita duratura resta legata anche al recupero della redditività.