Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

Rapporto CNEL

Più occupati, più tecnologia e tanta innovazione, ma la produttività italiana resta ferma

Indirizzo copiato

Tra il 2019 e il 2025 il PIL italiano è cresciuto dell’1% annuo, mentre la produttività per ora lavorata è diminuita dello 0,3%. Il Rapporto CNEL 2026 spiega perché investimenti digitali, competenze e innovazione non riescono a tradursi in una crescita diffusa. Le indicazioni e le implicazioni per politica industriale e incentivi

Aggiornato il 6 nov 2026
Pharmaceutical,Manufacturing,Line.,Workers,In,Protective,Gear,Handle,Pills,And
Aggiungi tra i preferiti su Google

L’Italia ha più occupati, più laureati, un capitale produttivo sempre più digitale e una capacità di esportare prodotti ad alto valore che ha resistito alle crisi degli ultimi anni. Eppure la produttività continua a non crescere. A certificarlo è il Rapporto annuale sulla produttività 2026 del CNEL, realizzato con i contributi dell’Istat e della Banca d’Italia.

Originariamente pubblicato il 5 nov 2026
@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • scaleup-europee

  • INNOVAZIONE

    Da Startup a Scaleup, l’Europa innova ma fatica a crescere: l’analisi dell’OCSE

    02 Nov 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • macchine utensili digitale shutterstock_681146401

  • DATI E MACCHINARI

    I costruttori di macchine utensili raccolgono tanti dati ma faticano a sfruttarli: l'analisi Cefriel-Ucimu

    30 Ott 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • Artificial,Intelligence,Illustration.,Artificial,Intelligence,And,Machine,Learning,Concept.,Digital

  • ARTIFICIAL INTELLIGENCE

    AI, per l'OCSE il divario tra grandi imprese e PMI durerà fino al 2030

    05 Nov 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • ai-nella-progettazione-industriale – fatto con ChatGPT

  • INDUSTRIAL AI

    Dal disegno al pezzo: OpenAI inizia a sperimentare l'AI nella progettazione

    05 Nov 2026

    di Redazione

    Condividi