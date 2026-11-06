Più occupati, più tecnologia e tanta innovazione, ma la produttività italiana resta ferma

Rapporto CNEL

Tra il 2019 e il 2025 il PIL italiano è cresciuto dell’1% annuo, mentre la produttività per ora lavorata è diminuita dello 0,3%. Il Rapporto CNEL 2026 spiega perché investimenti digitali, competenze e innovazione non riescono a tradursi in una crescita diffusa. Le indicazioni e le implicazioni per politica industriale e incentivi