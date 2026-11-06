L’Italia ha più occupati, più laureati, un capitale produttivo sempre più digitale e una capacità di esportare prodotti ad alto valore che ha resistito alle crisi degli ultimi anni. Eppure la produttività continua a non crescere. A certificarlo è il Rapporto annuale sulla produttività 2026 del CNEL, realizzato con i contributi dell’Istat e della Banca d’Italia.
Rapporto CNEL
Più occupati, più tecnologia e tanta innovazione, ma la produttività italiana resta ferma
Tra il 2019 e il 2025 il PIL italiano è cresciuto dell’1% annuo, mentre la produttività per ora lavorata è diminuita dello 0,3%. Il Rapporto CNEL 2026 spiega perché investimenti digitali, competenze e innovazione non riescono a tradursi in una crescita diffusa. Le indicazioni e le implicazioni per politica industriale e incentivi
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