La competitività del tessuto industriale italiano passa inevitabilmente dalla capacità di integrare soluzioni di automazione avanzata nei processi produttivi esistenti. In questa direzione si muove l’accordo siglato oggi tra due dei principali Competence Center nazionali: il CIM 4.0, con sede a Torino, e Artes 4.0, con sede a Pontedera che hanno ufficializzato la nascita di un Joint Lab, un’infrastruttura condivisa che servirà a fornire alle imprese manifatturiere un accesso diretto a tecnologie di “smart robotics” e intelligenza artificiale, coprendo l’intero ciclo di sviluppo tecnologico.
ROBOTICA E INNOVAZIONE
Dal laboratorio alla fabbrica: CIM e Artes 4.0 insieme in un Joint Lab per la robotica intelligente
I Competence Center CIM 4.0 e Artes 4.0 lanciano un Joint Lab tra Torino e Pontedera per portare la robotica (anche umanoide) e l’IA nelle fabbriche italiane. L’infrastruttura offrirà servizi di formazione e test-before-invest per progetti che spaziano dalla ricerca applicata all’industrializzazione.
Argomenti
Canali