Dal laboratorio alla fabbrica: CIM e Artes 4.0 insieme in un Joint Lab per la robotica intelligente

I Competence Center CIM 4.0 e Artes 4.0 lanciano un Joint Lab tra Torino e Pontedera per portare la robotica (anche umanoide) e l’IA nelle fabbriche italiane. L’infrastruttura offrirà servizi di formazione e test-before-invest per progetti che spaziano dalla ricerca applicata all’industrializzazione.

Pubblicato il 18 nov 2025
CIM – Artes

La competitività del tessuto industriale italiano passa inevitabilmente dalla capacità di integrare soluzioni di automazione avanzata nei processi produttivi esistenti. In questa direzione si muove l’accordo siglato oggi tra due dei principali Competence Center nazionali: il CIM 4.0, con sede a Torino, e Artes 4.0, con sede a Pontedera che hanno ufficializzato la nascita di un Joint Lab, un’infrastruttura condivisa che servirà a fornire alle imprese manifatturiere un accesso diretto a tecnologie di “smart robotics” e intelligenza artificiale, coprendo l’intero ciclo di sviluppo tecnologico.

Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
