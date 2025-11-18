Dal laboratorio alla fabbrica: CIM e Artes 4.0 insieme in un Joint Lab per la robotica intelligente

ROBOTICA E INNOVAZIONE

I Competence Center CIM 4.0 e Artes 4.0 lanciano un Joint Lab tra Torino e Pontedera per portare la robotica (anche umanoide) e l’IA nelle fabbriche italiane. L’infrastruttura offrirà servizi di formazione e test-before-invest per progetti che spaziano dalla ricerca applicata all’industrializzazione.