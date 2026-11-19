Due nuovi bandi di Horizon Europe, 12 topic di finanziamento e una dotazione complessiva di 297 milioni di euro per rafforzare le tecnologie digitali europee, sostenere la diffusione dell’intelligenza artificiale e ridurre le dipendenze tecnologiche dall’estero. Dalla Commissione europea nuove opportunità di finanziamento previste dal programma di lavoro 2026-2027, con scadenza per la presentazione delle proposte fissata al 18 marzo 2027.
RICERCA E INNOVAZIONE
Horizon Europe, 297 milioni per AI e digitale: 18 alla robotica industriale
La Commissione europea ha aperto 12 nuovi topic di Horizon Europe per 297 milioni di euro. Di questi, 107 milioni sono destinati all’intelligenza artificiale, con risorse specifiche per la robotica industriale e l’adozione dell’AI nella manifattura. Le candidature si chiudono il 18 marzo 2027
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ROBOTICA
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