L’annuncio dell’UE: l’India sarà associata al programma europeo Horizon Europe

L’India si assocerà a Horizon Europe, il programma comunitario per la ricerca e l’innovazione. La Commissione europea ha annunciato la chiusura dell’intesa negoziale che consentirà a università, centri di ricerca e imprese indiani di partecipare con un ruolo più incisivo ai progetti finanziati dall’UE. Il cambiamento riguarda in particolare la ricerca collaborativa su digitale, industria, energia, clima, spazio e salute.