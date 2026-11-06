L’India si assocerà a Horizon Europe, il programma comunitario per la ricerca e l’innovazione. La Commissione europea ha annunciato la chiusura dell’intesa negoziale che consentirà a università, centri di ricerca e imprese indiani di partecipare con un ruolo più incisivo ai progetti finanziati dall’UE. Il cambiamento riguarda in particolare la ricerca collaborativa su digitale, industria, energia, clima, spazio e salute.
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L’annuncio dell’UE: l’India sarà associata al programma europeo Horizon Europe
L’Unione europea ha annunciato la conclusione dei negoziati per l’associazione dell’India a Horizon Europe, con ingresso previsto da gennaio 2027. L’intesa consentirà a imprese e centri di ricerca indiani di accedere direttamente ai finanziamenti per progetti collaborativi su industria, digitale, energia e tecnologie strategiche
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