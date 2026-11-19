Uno dei principali ostacoli allo sviluppo di computer quantistici capaci di eseguire calcoli complessi è la difficoltà di conservare le informazioni quantistiche abbastanza a lungo da poterle elaborare. I qubit, le unità fondamentali dell’informazione quantistica, sono infatti estremamente sensibili alle interferenze dell’ambiente esterno, che possono alterarne lo stato e compromettere l’affidabilità delle operazioni.

Un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino ha individuato una possibile strada per affrontare questo problema, proponendo una nuova architettura di qubit basata sulla combinazione di isolanti topologici e superconduttori.

La soluzione, descritta nello studio “Andreev spin qubits based on the helical edge states of magnetically doped two-dimensional topological insulators“, pubblicato sulla rivista scientifica Physical Review Research, potrebbe consentire di realizzare qubit più resistenti alla perdita delle informazioni quantistiche, mantenendo al tempo stesso la possibilità di controllarne lo stato per eseguire operazioni di calcolo.

La ricerca, condotta da Edoardo Latini, Fausto Rossi e Fabrizio Dolcini del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT), è ancora nella fase teorica. I risultati dovranno quindi essere confermati sperimentalmente, ma indicano una possibile alternativa alle soluzioni attualmente utilizzate per realizzare una particolare categoria di qubit.

Il problema della decoerenza nei computer quantistici

Per comprendere la rilevanza dello studio occorre partire da uno dei problemi fondamentali dell’informatica quantistica: la decoerenza.

A differenza dei bit utilizzati nei computer tradizionali, che assumono il valore 0 oppure 1, i qubit possono trovarsi in una sovrapposizione di stati quantistici. È questa caratteristica, insieme ad altre proprietà della fisica quantistica, a rendere possibile l’elaborazione di determinate categorie di problemi attraverso modalità differenti rispetto al calcolo classico.

Il problema è che gli stati quantistici sono particolarmente fragili. Le interazioni con l’ambiente circostante, comprese le fluttuazioni elettriche e altre perturbazioni, possono comprometterne le proprietà, limitando il tempo disponibile per effettuare le operazioni.

Più a lungo un qubit conserva il proprio stato quantistico, maggiore è il numero di operazioni che può potenzialmente eseguire, a parità di velocità delle operazioni stesse.

La criticità è particolarmente evidente in una specifica famiglia di dispositivi, gli Andreev spin qubit, nei quali l’informazione quantistica viene codificata attraverso lo spin degli elettroni.

Lo spin è una proprietà quantistica che può assumere due orientazioni, indicate convenzionalmente come spin-up e spin-down. Negli Andreev spin qubit questa proprietà viene sfruttata per rappresentare e manipolare le informazioni.

Una delle caratteristiche interessanti di questi dispositivi è la possibilità di controllarne lo stato e di leggerlo attraverso la misurazione di una supercorrente, cioè una corrente elettrica che scorre senza dissipazione resistiva.

Gli Andreev spin qubit sono già stati realizzati sperimentalmente utilizzando nanofili semiconduttori collegati a superconduttori. Queste implementazioni hanno però evidenziato un limite importante: tempi di decoerenza molto brevi.

Secondo i dati riportati dal Politecnico, nei dispositivi finora realizzati il tempo caratteristico è dell’ordine di 50 nanosecondi, cioè 50 miliardesimi di secondo. Per rendere questa tecnologia più competitiva sarebbe necessario raggiungere tempi dell’ordine dei microsecondi, aumentando il tempo disponibile per le operazioni quantistiche.

La soluzione del Politecnico di Torino: utilizzare gli isolanti topologici

Per affrontare questo limite i ricercatori torinesi hanno studiato una configurazione differente, nella quale i nanofili semiconduttori vengono sostituiti da isolanti topologici bidimensionali.

“Nel nostro gruppo di ricerca Nanophysics and Quantum Systems del DISAT – spiega il professor Fabrizio Dolcini – abbiamo studiato un nuovo tipo di dispositivo in cui, al posto dei nanofili, proponiamo di sfruttare gli isolanti topologici“.

Gli isolanti topologici sono materiali che presentano proprietà particolari di conduzione elettrica. Mentre il loro interno si comporta come un isolante, lungo i bordi gli elettroni possono muoversi e trasportare corrente.

Nei materiali bidimensionali considerati nello studio il movimento degli elettroni lungo i bordi è inoltre collegato al loro spin: elettroni con spin opposti si propagano in direzioni opposte.

Questo comportamento, noto come trasporto elicoidale, è alla base della proposta dei ricercatori.

La nuova architettura prevede di combinare un isolante topologico bidimensionale con due superconduttori, realizzando una configurazione chiamata giunzione Josephson. Il modello considera inoltre la presenza di un drogaggio magnetico, cioè l’introduzione di proprietà magnetiche nel materiale attraverso opportune modifiche della sua composizione.

Attraverso i calcoli teorici il gruppo di ricerca ha individuato due vantaggi potenziali.

Il primo riguarda la possibilità di realizzare e controllare questi qubit senza applicare un campo magnetico esterno, sfruttando le proprietà del materiale e la configurazione del dispositivo.

Il secondo è la maggiore resistenza ai fenomeni che provocano la decoerenza, che potrebbe consentire agli Andreev spin qubit di conservare le informazioni più a lungo rispetto alle implementazioni basate sui nanofili.

Si tratta di un risultato promettente, ma che non equivale ancora alla dimostrazione di un aumento effettivo del tempo di coerenza in un dispositivo fisico.

Non solo stabilità: i ricercatori hanno simulato anche le porte logiche quantistiche

Prolungare il tempo durante il quale un qubit conserva le proprie informazioni è una condizione importante, ma non sufficiente per realizzare un computer quantistico.

Occorre anche poter manipolare lo stato del qubit in modo controllato, eseguendo le operazioni logiche necessarie all’elaborazione delle informazioni.

Lo studio del Politecnico affronta anche questo secondo requisito.

“Ma c’è di più – aggiunge il professor Dolcini – i nostri calcoli hanno anche mostrato che, attraverso l’accoppiamento con una radiazione a microonde, è possibile realizzare delle porte logiche quantistiche basate sui materiali topologici, in modo da effettuare delle operazioni sugli stati quantistici del qubit”.

Le porte logiche quantistiche sono l’equivalente funzionale delle porte logiche utilizzate nell’informatica tradizionale, anche se operano secondo le regole della meccanica quantistica.

Consentono di modificare in maniera controllata lo stato dei qubit, realizzando le trasformazioni necessarie per eseguire gli algoritmi quantistici.

Nel lavoro pubblicato su Physical Review Research i ricercatori hanno simulato numericamente il funzionamento di porte logiche NOT e Hadamard, due operazioni fondamentali per manipolare le informazioni quantistiche.

La porta NOT permette di invertire lo stato logico di un qubit, mentre la porta Hadamard consente, tra le altre cose, di creare sovrapposizioni di stati a partire dagli stati di base.

I risultati mostrano quindi, dal punto di vista teorico, che la configurazione proposta potrebbe soddisfare due requisiti essenziali: proteggere maggiormente l’informazione quantistica e consentire operazioni controllate sui qubit.

Il prossimo passo sarà realizzare e testare i dispositivi in laboratorio

Lo studio rappresenta una proposta teorica per migliorare una specifica tecnologia di qubit, non la realizzazione di un nuovo computer quantistico.

La fase successiva sarà quindi verificare sperimentalmente le previsioni dei modelli, realizzando dispositivi basati sulla configurazione proposta e misurandone le effettive prestazioni.

Un elemento favorevole, secondo il Politecnico, è rappresentato dalla disponibilità di materiali e tecniche di fabbricazione già utilizzati nella ricerca sperimentale, che potrebbero facilitare lo sviluppo dei primi prototipi.

La verifica dovrà accertare soprattutto se l’architettura consente davvero di ottenere tempi di coerenza superiori a quelli dei dispositivi basati sui nanofili e se le operazioni logiche simulate possono essere riprodotte con sufficiente precisione.

La ricerca è stata condotta nell’ambito del progetto TOPMASQ – Topological material platform for the implementation of Andreev spin qubits, coordinato da Fabrizio Dolcini e finanziato dal National Quantum Science and Technology Institute attraverso i bandi a cascata. Allo studio hanno contribuito anche Fausto Rossi ed Edoardo Latini, la cui borsa di dottorato è stata finanziata nell’ambito dello stesso progetto.

Se i risultati teorici saranno confermati, la combinazione di isolanti topologici e superconduttori potrebbe offrire una nuova strada per affrontare uno dei problemi centrali dell’informatica quantistica: realizzare qubit sufficientemente stabili, ma anche controllabili, da poter eseguire operazioni di calcolo affidabili.