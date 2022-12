Anipla lancia la sua campagna associativa per il 2023

Anipla, l’Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione, ha lanciato la sua campagna associativa per il 2023, rivolta sia ai singoli che alle aziende.

Nata nel 1956, l’associazione si propone di favorire e divulgare in Italia la conoscenza, lo studio e l’applicazione dell’automazione, considerandola nei suoi aspetti tecnologico, economico e sociale. Un impegno che Anipla concretizza attraverso eventi, fiere, webinar e materiale divulgativo indirizzate ai soci, ma anche finalizzate a promuovere un collegamento imprese-studenti, oltre che a tenere stretto il legame con il territorio e con la rete costruita dall’associazione, che vanta la partecipazione di imprese, ricercatori, esponenti del mondo industriale e altre realtà appartenti al mondo tecnico-scientifico.

Anipla, i vantaggi offerti ai soci

Essere iscritti ad Anipla significa quindi essere costantemente aggiornati sull’evoluzione scientifica, tecnologica e del mercato dell’automazione.

I soci ricevono gratuitamente la newsletter mensile, oltre che a una copia cartacea della rivista Automazione e Strumentazione, organo informativo ufficiale Anipla. Inoltre, possono accedere alle cariche sociali elettive, contribuire alla definizione delle manifestazioni culturali e naturalmente prendervi parte.

Oltre a queste e altre opportunità di formazione e di networking, i soci Anipla possono beneficiare di altri vantaggi, come l’iscrizione congiunta a Aidic (Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica), un ente senza scopo di lucro a carattere tecnico-scientifico, avente come obbiettivo primario la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie dell’Ingegneria Chimica applicata ai settori della chimica, della biologia, della scienza dei materiali, della sicurezza e dell’ambiente.

In alternativa, è possibile iscriversi congiuntamente ad Anipla e Aiman (Associazione italiana di manutenzione), che svolge attività culturale e scientifica nel dominio della manutenzione.

Inoltre, i soci Anipla godono di numerosi vantaggi, sconti e facilitazioni con aziende convenzionate.

Come diventare soci

È possibile associarsi a Anipla come singoli o come impresa. Per i singoli, la quota anuale di iscrizione è di 55,00 euro, che scende a soli 10,00 euro nel caso che il socio abbia un’età uguale o inferiore ai 28 anni.

Inoltre, sempre per incentivare la partecipazione giovanile, l’azienda concede dei vantaggi anche a chi si associa e porta con sé con aspirante associato under 29 (che riceverà lo stesso benefit).

Per le aziende, le quote di iscrizione differiscono per i soci collettivi (275,00 euro) e per i soci sostenitori, per cui la quota annuale è di 825,00 euro.

Per iscriversi e accedere ai vantaggi riservati ai soci Anipla è necessario compilare l’apposito form presente sul sito.