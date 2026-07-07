Comau annuncia l’acquisizione del 100% di Invent Smart Intralogistics Solutions, azienda brasiliana specializzata nelle tecnologie per l’automazione di magazzino e l’intralogistica.
logistica 4.0
Comau acquisisce la brasiliana Invent per potenziare l’offerta nell’automazione intralogistica
L’acquisizione del 100% della brasiliana Invent consente a Comau di espandere l’offerta nell’automazione intralogistica. Grazie alle sinergie con Automha, il gruppo integra soluzioni software avanzate e sistemi di stoccaggio per coprire l’intero flusso dei materiali in mercati strategici come l’America Latina e gli Stati Uniti.
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