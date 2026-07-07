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Comau acquisisce la brasiliana Invent per potenziare l’offerta nell’automazione intralogistica

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L’acquisizione del 100% della brasiliana Invent consente a Comau di espandere l’offerta nell’automazione intralogistica. Grazie alle sinergie con Automha, il gruppo integra soluzioni software avanzate e sistemi di stoccaggio per coprire l’intero flusso dei materiali in mercati strategici come l’America Latina e gli Stati Uniti.

Pubblicato il 7 lug 2026
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Warehouse Invent-Closing agreement Comau

Comau annuncia l’acquisizione del 100% di Invent Smart Intralogistics Solutions, azienda brasiliana specializzata nelle tecnologie per l’automazione di magazzino e l’intralogistica.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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