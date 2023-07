Enzo Birindelli è il nuovo presidente di Anipla

Cambio al vertice dell’Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione (Anipla): il neoeletto Consiglio Direttivo Anipla in carica per il biennio 2023-25 ha infatti annunciato la nomina di Enzo Birindelli a Presidente. Andrea Boraschi e Luca Ferrarini assumono al contempo la Vicepresidenza.

Nato a Milano 52 anni fa, sposato con 2 figli, Enzo Birindelli dopo la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano ha maturato 26 anni di esperienza in diversi settori industriali.

Nello specifico, Birindelli ha maturato una ricca esperienza nella progettazione, configurazione e messa in servizio di sistemi di automazione di processo, di macchina e di edificio, nella gestione di progetti strategici di automazione e digitalizzazione in diversi settori industriali, nell’analisi e ottimizzazione dei processi di business e nell’impostazione di programmi globali di innovazione tecnologica per primarie multinazionali farmaceutiche e consumer.

Già Consigliere e Revisore dei conti Anipla per i bienni 2018-2019 e 2020-2021, è attualmente CEO di Italia Automazione, Società da lui fondata nel 2004.

“Assieme al Consiglio Direttivo raccogliamo il testimone con rispetto, gratitudine e consapevolezza dei risultati raggiunti, e con determinazione a lavorare su quanto si può ancora migliorare”, commenta Birindelli.

“Con Andrea e Luca sentiamo la responsabilità di trovare modalità efficaci per proporre la cultura dell’automazione, impegnandoci, insieme al Consiglio Direttivo e a tutti i Soci, in un lavoro basato su competenza, collaborazione, dialogo e comuni intenti, che possa presentare in modo sempre più adeguato a livello nazionale i cambiamenti tecnologici, economici e sociali determinati da un settore, quello dell’automazione, in continua e rapida”, aggiunge.