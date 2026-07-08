Il Cognitive Manufacturing di IMA mette l’intelligenza artificiale al servizio degli operatori

L’industria manifatturiera ha raggiunto livelli straordinari di automazione e connettività. Le macchine generano enormi quantità di dati, gli impianti sono sempre più interconnessi e le tecnologie digitali sono ormai parte integrante dei processi produttivi. La sfida oggi non è raccogliere più informazioni, ma trasformarle in conoscenza utile per migliorare le operazioni quotidiane.

Da questa esigenza nasce Cognitive Manufacturing, la visione con cui IMA immagina la prossima evoluzione della produzione industriale. Se l’Industria 4.0 ha connesso le macchine, il Cognitive Manufacturing connette dati, conoscenza e capacità decisionale. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui dati, intelligenza artificiale e competenze umane collaborano per rendere le informazioni immediatamente accessibili e utilizzabili nei processi produttivi.

In questo modello, i dati raccolti da macchine, linee e impianti vengono contestualizzati e analizzati dall’intelligenza artificiale per generare indicazioni operative a supporto di operatori, tecnici e responsabili di produzione. Quando si verifica un’anomalia, ad esempio, il sistema può identificare correlazioni, suggerire possibili cause e guidare le attività di troubleshooting sulla base delle esperienze già maturate all’interno dell’organizzazione.

Il risultato è un processo decisionale più rapido e coerente, con benefici concreti in termini di riduzione dei fermi macchina, maggiore efficienza produttiva, miglioramento della qualità e continuità operativa.

Architettura distribuita, il fondamento della Cognitive Manufacturing

Per rendere possibile questo approccio IMA ha sviluppato un’architettura di intelligenza distribuita, nella quale le capacità cognitive operano a diversi livelli del sistema produttivo.

Al centro dell’ecosistema si trova IMA Intellecta, la piattaforma di Intelligenza Artificiale Generativa sviluppata da IMA che agisce come cervello del sistema Cognitive Manufacturing.

Coordinando e correlando i dati provenienti da macchine, linee produttive e stabilimenti, Intellecta costruisce una comprensione in tempo reale della produzione e rende disponibili conoscenze e raccomandazioni operative a tutti i livelli dell’organizzazione.

L’evoluzione dei manuali tecnici grazie alla Generative AI

La disponibilità di questo patrimonio informativo consente, ad esempio, di individuare ricorrenze tra anomalie apparentemente scollegate, riconoscere più rapidamente le cause di un fermo macchina o suggerire azioni correttive sulla base di casi già affrontati in altre macchine, linee o reparti, rendendo Intellecta un vero e proprio coach per gli operatori al lavoro sugli impianti.

L’intelligenza non rimane però confinata nel cloud. Attraverso soluzioni AI on Edge, simili capacità cognitive vengono portate direttamente a bordo macchina, dove supportano operatori e manutentori nelle attività quotidiane.

Tra queste applicazioni rientrano i sistemi di Generative AI-Powered Troubleshooting, che trasformano manuali tecnici, documentazione di servizio e know-how aziendale in supporto operativo in tempo reale.

Direttamente dall’HMI, l’operatore può ricevere indicazioni vocali o testuali, consultare procedure guidate, richiamare automaticamente la documentazione pertinente e ottenere suggerimenti sulle azioni da intraprendere per risolvere il problema e ridurre i tempi di fermo.

Il ruolo della robotica integrata nell’architettura cognitiva di IMA

Anche la robotica fa parte integrante di questa architettura cognitiva. Coordinati da Intellecta, i robot non operano come unità isolate, ma come componenti di un sistema integrato che può adattare i comportamenti operativi in funzione dello stato della produzione, delle condizioni della linea e degli obiettivi di processo, migliorando efficienza, sicurezza e consistenza delle operazioni.

In questo modello visionario che IMA propone come evoluzione della produzione industriale di oggi, l’intelligenza artificiale supporta continuamente la gestione del processo produttivo, mentre le persone mantengono la supervisione delle operazioni e la responsabilità delle decisioni.

Quando si verifica una situazione non prevista, operatori e tecnici intervengono con il supporto dell’AI, che mette immediatamente a disposizione dati contestualizzati, casi analoghi, documentazione tecnica e possibili azioni correttive.

Il ruolo dell’operatore nella Cognitive Manufacturing

L’obiettivo non è sostituire l’esperienza delle persone, ma consentire loro di comprendere e risolvere i problemi più rapidamente.

Con Cognitive Manufacturing, IMA propone una nuova prospettiva per l’industria: una fabbrica in cui l’intelligenza artificiale coordina informazioni e processi, le macchine e i robot eseguono e apprendono, e le persone dispongono degli strumenti necessari per prendere decisioni migliori, più rapidamente.

Perché la prossima sfida della manifattura non è automatizzare di più. È mettere la conoscenza giusta nelle mani delle persone giuste, nel momento in cui serve.