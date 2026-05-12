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Interroll acquisisce Royal Apollo Group e si espande nei sistemi di movimentazione verticale

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L’operazione, conclusa il 7 maggio 2026, integra le tecnologie di trasporto a spirale e verticale di Royal Apollo Group nel portafoglio di Interroll. Il colosso della logistica punta così a espandere i servizi post-vendita e l’assistenza per l’intero ciclo di vita, sfruttando la rete globale per accelerare la crescita e il cross-selling.

Pubblicato il 12 mag 2026
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Interroll Holding AG annucia l’acquisizione di Royal Apollo Group, un’azienda con sede nei Paesi Bassi che fornisce soluzioni per il convogliamento verticale, la logistica e l’imballaggio.

Grazie a questa acquisizione, Interroll si potrà concentrarsi sul potenziamento delle proprie attività nel settore del convogliamento verticale e sull’espansione dei servizi di assistenza per l’intero ciclo di vita e del servizio post-vendita, in linea con la strategia Interroll Global Platforms e il Global Lifetime Service.

La firma e la chiusura della operazione sono avvenute contestualmente lo scorso 7 maggio 2026. Il valore dell’operazione non è stato reso noto.

Integrazione tecnologica e nuovi mercati grazie ai sistemi a spirale di Royal Apollo Group

L’integrazione di Royal Apollo Group nel perimetro di Interroll segna un passo strategico per il colosso della logistica, che punta a colmare le lacune nel proprio portafoglio tecnologico.

L’azienda olandese, forte di una storia quasi bicentenaria, apporta competenze specifiche nei sistemi di trasporto verticale e a spirale, oltre a una solida presenza nei settori del packaging e della logistica.

La struttura operativa di Royal Apollo Group, articolata su tre siti produttivi e una rete globale di assistenza, garantisce una copertura completa dell’intero ciclo di vita del prodotto, dalla fase di installazione fino alla fornitura di parti di ricambio e all’ammodernamento dei sistemi esistenti.

L’acquisizione permette a Interroll di ampliare il mercato di riferimento e di sfruttare sinergie legate alla dimensione globale e al cross-selling, migliorando la resilienza complessiva dell’offerta.

“Con questa acquisizione, aggiungiamo la tecnologia dei trasportatori a spirale di Royal Apollo Group al portafoglio di prodotti di movimentazione di Interroll, colmando una lacuna nella nostra offerta e rafforzando i nostri servizi di assistenza per l’intero ciclo di vita e il settore dei ricambi”, commenta Markus Asch, CEO di Interroll.

L’operazione apre nuove prospettive anche per la realtà olandese, come osserva Claudia van den Pol, CEO e titolare di Royal Apollo Group: “Questa operazione ci consente di accedere al network globale molto più ampio di Interroll, un’opportunità che non avremmo avuto se fossimo rimasti indipendenti”.

Secondo van den Pol, l’unione delle forze permetterà di allineare lo sviluppo di soluzioni e le attività di go-to-market, sfruttando la complementarità delle due organizzazioni su scala mondiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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