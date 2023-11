IoT, efficienza, compattezza e approccio solution-oriented: le innovazioni di Bonfiglioli per l’automazione dell’industria e della logistica

IoT, efficienza, compattezza e soluzioni complete: sono questi i filoni che animano l’approccio all’automazione di Bonfiglioli, azienda specializzata in azionamenti per macchine di processo e movimentazione industriale, generatori eolici e macchine mobili per l’edilizia, il movimento terra e l’intralogistica.

Un approccio di sviluppo “a quattro mani” con i clienti, grazie anche alle conoscenze acquisite nei tanti anni di attività attraverso acquisizioni strategiche.

Un approccio che Bonfiglioli ha portato alla fiera SPS di Norimberga, presentando applicazioni sviluppate congiuntamente con i clienti e che rispondono ad esigenze specifiche.

Soluzioni personalizzate per la robotica (anche mobile)

Un angolo dello stand è dedicato alle tecnologie Bonfiglioli per i robot cartesiani, delta e articolati, con una soluzione che consiste in un riduttore epicicloidale e un servomotore di precisione progettati su misura per ABB.

Restando nel campo delle applicazioni di robotica mobile, l’azienda ha portato in fiera anche BlueRoll, la piattaforma di motoriduttori montati su ruote ad alte prestazioni per AGV e AMR, caratterizzata da un design ultracompatto ed efficiente dal punto di vista energetico per un lungo ciclo operativo.

Il sistema di azionamento modulare è disponibile in tre configurazioni, Basic, Advanced e Compact, con un carico personalizzabile del singolo riduttore da 360 a 1020 kg e una velocità massima di 2 m/s.

In risposta all’evoluzione delle richieste del mercato, Bonfiglioli sta attualmente sviluppando soluzioni integrate con l’obiettivo di fornire ai clienti un pacchetto completo per la movimentazione degli AGV, comprendente sistemi completi di azionamento e controllo della trasmissione.

Il Gruppo sta inoltre ampliando il proprio portafoglio prodotti, concentrandosi sul miglioramento della capacità di carico utile, per soddisfare le rigorose specifiche richieste dal settore robotico.

L’offerta dell’azienda comprende quindi una gamma diversificata di prodotti che spazia da ingranaggi e riduttori di precisione standard a motori appositamente progettati per la movimentazione degli assi e completamente personalizzati, nonché soluzioni integrate per il controllo degli azionamenti di AGV/AMR. Il codesign con i clienti garantisce un valore significativo in termini di ottimizzazione delle prestazioni, risparmio di costi e accelerazione del time to market.

“Rispetto ai vendor che forniscono soluzioni chiavi in mano magari poco customizzabili noi lavoriamo in maniera diversa: cerchiamo di approcciare clienti che abbiano voglia di lavorare con noi come se fosse una partnership e soprattutto forniamo diversi livelli di apertura per architettura”, spiega Alessio Venturelli, Global Segment Manager Material Handling & Logistics Automation dell’azienda.

L’approccio di Bonfiglioli al confezionamento e all’intralogistica orientato alle soluzioni

I processi di confezionamento in flow pack richiedono macchine automatiche in grado di tenere il passo con gli elevati ritmi di produzione, per i quali Bonfiglioli offre un’ampia gamma di soluzioni di azionamento e controllo compatte, modulari, dinamiche e ad alta precisione per macchine di formatura, riempimento e sigillatura orizzontali e verticali.

Tra queste, il pacchetto presentato alla SPS, che prevede un riduttore epicicloidale in linea ad alta precisione TQ abbinato a un servomotore sincrono a magneti permanenti BMD e a un inverter intelligente AxiaVert altamente versatile.

Oltre a questo processo, l’azienda è anche in grado di estendere la massima velocità di movimentazione alla pallettizzazione dei prodotti finiti, grazie a una soluzione che incorpora il servomotore sincrono BMD, il riduttore ortogonale Serie A e il servo inverter Serie ANG.

Spazio anche a due nuove soluzioni per l’intralogistica: la prima, progettata per l’utilizzo con i sistemi di movimentazione dei pacchi postali e aeroportuali, è composta da un riduttore compatto ad angolo retto della Serie A, disponibile in un’ampia gamma di coppie nominali, dal motore sincrono a riluttanza BSR certificato IE4, un prodotto ecologico e ad alte prestazioni (grazie all’assenza di magneti), e da un inverter decentralizzato DGM MPM, caratterizzato da un funzionamento vettoriale sensorless per un controllo dinamico ottimale.

La seconda soluzione, progettata per l’impiego su rulliere, combina il riduttore elicoidale in linea a superficie liscia EVOX CP, che può essere montato su qualsiasi macchina grazie alla sua compatibilità con gli standard di mercato, il motore elettrico asincrono a bassa tensione MXN (IE3), sviluppato per essere modulare, affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e conforme ai requisiti di certificazione internazionali, e un inverter sensorless DGM MPM.

Due applicazioni progettate in collaborazione con Modula S.p.a. e I.DE S.r.l., per le quali Bonfiglioli ha sviluppato soluzioni tecniche complete e personalizzate. L’azienda si è servita delle competenze derivanti dall’integrazione delle competenze di Samp ingranaggi al suo portfolio. Un’acquisizione che l’azienda ha concluso circa due anni fa e rivolta proprio ad aumentare ancora di più la verticalizzazione produttiva sia in Italia che in Cina e accedere al mercato della robotica grazie anche allo sviluppo di ulteriori prodotti di estrema precisione ed efficienza.

L’integrazione delle tecnologie Selcom all’offerta di Bonfiglioli

Dalla recente acquisizione di Selcom – azienda che progetta e produce apparati elettronici altamente specializzati – da parte del Gruppo Bonfiglioli, le due aziende hanno collaborato a numerosi progetti che combinano l’esperienza di Selcom nelle innovazioni elettroniche con le soluzioni meccatroniche complete di Bonfiglioli, per fornire prodotti motorizzati completi agli utenti finali.

Un’area dedicata presso lo stand SPS mette in evidenza questa partnership sinergica e mostra i risultati di questa collaborazione nel fornire prodotti completi ai clienti finali, integrando perfettamente controllori elettronici di movimento con azionamenti motore PLC per soddisfare i più alti standard di mercato.

Tra le soluzioni personalizzate che le aziende hanno messo in mostra presso lo stand i convertitori DC/DC per applicazioni alimentate a batteria o le schede di interfaccia utente complete di pulsanti a sfioramento.

L’azienda offre anche soluzioni per la saldatura, i sensori e il monitoraggio e la diagnosi dei parametri elettrici nel settore del packaging. Altre applicazioni sviluppate e personalizzate per il mercato industriale comprendono componenti PLC master e inverter di controllo motore con interfacce di comunicazione integrate.

L’IoT di Bonfiglioli consente il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva

Tempi di inattività, guasti improvvisi, costi di manutenzione elevati, durata di vita ridotta e danni collaterali agli asset sono alcune delle criticità che i produttori e gli operatori di macchinari industriali devono affrontare. Nel suo ruolo di partner tecnologico, il gruppo offre servizi di monitoraggio delle condizioni e di manutenzione predittiva, oltre all’assistenza post-vendita.

L’azienda ha voluto dedicare una parte dello stand a soluzioni di IoT che aiutano i clienti a rispondere a queste sfide e a monitorare lo stato generale dei loro riduttori e motori, come la sua piattaforma IoT, che si avvale di una serie di sensori per misurare le prestazioni, i consumi e il reale ciclo di lavoro della macchina. I sensori equipaggiati sui motori e sui riduttori possono trasmettere i dati sia in Cloud che in Edge, a seconda delle necessità dell’applicazione.

Il servizio di manutenzione predittiva, invece, aiuta a prevenire danni e fermi macchina rendendo accessibili i dati chiave e consentendo di pianificare in anticipo gli interventi di assistenza tecnica.