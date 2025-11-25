Il tema dell’edge computing industriale è emerso con forza nell’intervento di Clelia Lorenza Ghibaudo, Head of Technology Plans & Innovation Programs di FiberCop, nel corso del convegno dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. Ghibaudo ha delineato una visione chiara dell’evoluzione delle reti in relazione alle nuove esigenze applicative e alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Il suo contributo offre una prospettiva utile per comprendere come cambiano le infrastrutture a fronte di applicazioni che richiedono bassa latenza, disponibilità continua e capacità di elaborazione distribuita.
L’Edge computing industriale pilastro dell’evoluzione delle reti: il punto di vista di FiberCop
L’edge computing industriale sta diventando un elemento centrale dell’evoluzione delle reti. L’intervento di Clelia Lorenza Ghibaudo (FiberCop) mette in luce il ruolo dell’intelligenza artificiale, la necessità di infrastrutture di prossimità e l’importanza di standard aperti per sostenere applicazioni industriali avanzate e modelli di elaborazione distribuita
