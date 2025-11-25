Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

L’Edge computing industriale pilastro dell’evoluzione delle reti: il punto di vista di FiberCop

L’edge computing industriale sta diventando un elemento centrale dell’evoluzione delle reti. L’intervento di Clelia Lorenza Ghibaudo (FiberCop) mette in luce il ruolo dell’intelligenza artificiale, la necessità di infrastrutture di prossimità e l’importanza di standard aperti per sostenere applicazioni industriali avanzate e modelli di elaborazione distribuita

Pubblicato il 25 nov 2025
edge_computing_industriale_innovationpost

Il tema dell’edge computing industriale è emerso con forza nell’intervento di Clelia Lorenza Ghibaudo, Head of Technology Plans & Innovation Programs di FiberCop, nel corso del convegno dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. Ghibaudo ha delineato una visione chiara dell’evoluzione delle reti in relazione alle nuove esigenze applicative e alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Il suo contributo offre una prospettiva utile per comprendere come cambiano le infrastrutture a fronte di applicazioni che richiedono bassa latenza, disponibilità continua e capacità di elaborazione distribuita.

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all'Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

