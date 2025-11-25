L’Edge computing industriale pilastro dell’evoluzione delle reti: il punto di vista di FiberCop

Il tema dell’edge computing industriale è emerso con forza nell’intervento di Clelia Lorenza Ghibaudo, Head of Technology Plans & Innovation Programs di FiberCop, nel corso del convegno dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry. Ghibaudo ha delineato una visione chiara dell’evoluzione delle reti in relazione alle nuove esigenze applicative e alla diffusione dell’intelligenza artificiale. Il suo contributo offre una prospettiva utile per comprendere come cambiano le infrastrutture a fronte di applicazioni che richiedono bassa latenza, disponibilità continua e capacità di elaborazione distribuita.