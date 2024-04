L’innovazione digitale e sostenibile di Festo in mostra alla Hannover Messe

Dopo anni di crescita robusta, il 2023 è stato un anno di consolidamento per Festo, con un fatturato che si è attestato appena al di sotto del livello dell’anno precedente (-4,3% a circa 3,65 miliardi di euro). Nonostante ciò, l’azienda ha continuato ad investire pesantemente in ricerca e sviluppo e nell’ampliamento dell’offerta di mercato regionale e vede buone opportunità di crescita nel medio termine: è quanto evidenziano i dati rilasciati da Festo a margine della sua partecipazione all’Hannover Messe, in programma fino al 26 aprile.

L’automazione dei mercati futuri, ma anche la qualificazione degli specialisti necessari per questo, offre a Festo un grande potenziale per una crescita sostenibile nel settore dell’Automazione e della Didattica, che include segmenti come veicoli a batteria ed elettrici, idrogeno verde e l’industria dei semiconduttori.

Alla Hannover Messe, l’azienda partecipa presentando soluzioni e servizi delle sue divisioni, con focus sulla pneumatica digitale e intelligente e sugli ultimi sviluppi in materia di biotecnologie e sostenibilità.

Il 2023 di Festo

Nel 2023 il Gruppo Festo ha registrato un anno economicamente solido, con un risultato soddisfacente. Le vendite sono leggermente diminuite a 3,65 miliardi di euro rispetto all’anno precedente (3,81 miliardi di euro). L’incertezza nell’economia globale ha frenato gli investimenti più elevati da parte dei clienti in ingegneria meccanica e impiantistica in quasi tutti i settori e regioni, in particolare in Asia e Nord America.

Anche l’industria dell’elettronica, un forte motore di crescita per l’economia globale e anche per Festo, ha avuto una fase temporanea di stallo dopo un lungo periodo di boom nel 2023, mentre il segmento digitale e il settore dell’istruzione tecnica, con la divisione Didactic, si sono sviluppati positivamente.

L’azienda ha investito il 7,7% del suo fatturato in ricerca e sviluppo l’anno scorso. Il numero di dipendenti alla fine del 2023 era di circa 20.600 (anno precedente: 20.800) – di cui 8.400 impiegati in Germania e circa 12.200 all’estero.

Catene di fornitura resilienti: strategia Local for local

Il riposizionamento dell’impronta globale “Local for local” è la risposta di Festo alle nuove condizioni globali. L’azienda continua a concentrarsi si sull’aumento della localizzazione della sua produzione e dello sviluppo specifico per il cliente vicino ai mercati per garantire un’ottima fornitura ai clienti con tempi di consegna brevi e alta disponibilità del prodotto.

Questo comporta anche l’accorciamento delle rotte di trasporto e delle catene del valore, rendendole più resilienti e minimizzando le emissioni. Con l’ampliamento delle Regioni Commerciali in Nord e Sud America e India, l’azienda mira a sfruttare il grande potenziale di crescita in questi mercati ancora più velocemente.

“Ci stiamo concentrando sull’aumento della regionalizzazione. Oltre alla Cina, l’India così come il Nord e il Sud America stanno diventando sempre più importanti per noi come mercati di crescita. Tuttavia, vogliamo anche rimanere forti per i nostri clienti in Europa”, commenta Thomas Böck, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Un nuovo stabilimento in India vicino al principale sito indiano a Bangalore creerà le condizioni per una ulteriore crescita locale nel mercato indiano nei prossimi anni e aiuterà a garantire la catena di fornitura e l’approvvigionamento per l’intero mercato asiatico mentre con il nuovo sito produttivo a Manisa, in Turchia, Fl’azienda sta ampliando ulteriormente la sua fornitura regionale per i mercati europei. Infine, un nuovo edificio logistico per il Global Production Center Rohrbach in Saarland è in costruzione in Germania.

“Continuiamo ad investire nella nostra competitività, nelle nuove tecnologie e nei concetti di automazione anche nei nostri siti ad alta tecnologia in Germania, in particolare per la produzione di nuovi prodotti. Ad esempio, stiamo producendo una delle nostre innovazioni di punta, il nuovo terminale valvole VTUX, nel nostro stabilimento tecnologico Scharnhausen e il nostro nuovo attuatore elettrico ELGD nel sito Rohrbach”, spiega Böck.

Festo come partner e abilitatore per una maggiore sostenibilità

Con le soluzioni nel campo della pneumatica, dell’automazione elettrica, dell’automazione dei processi, della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, Festo fornisce un toolbox per una produzione industriale efficiente e rispettosa del clima. Un’attenzione verso la sostenibilità che abbraccia anche la dimensione sociale, con soluzioni rivolte a mettere gli operatori al centro dei processi e a superare alcune delle grandi sfide dell’industria, come la mancanza di talenti. Alla luce del cambiamento demografico e della crescente carenza di lavoratori qualificati, l’azienda sta infatti sviluppando soluzioni per alleviare lo sforzo fisico e mentale delle persone sul posto di lavoro.

Con le sue tecnologie della divisione LifeTech, i sistemi automatizzati supportano il settore sanitario. Festo Didactic consente alle persone di apprendere e utilizzare nuove tecnologie in modo efficiente con i suoi sistemi di apprendimento. Per migliorare l’ambiente e utilizzare più attentamente le risorse naturali, Festo supporta il cambiamento strutturale di certe industrie come l’industria automobilistica dimostrando, ad esempio, come le emissioni di CO2 possono essere ridotte attraverso la digitalizzazione.

Le innovazioni ecologiche su cui si sta concentrando l’azienda stanno creando nuove aree di soluzione per i processi automatizzati con materiale organico e nel campo delle biotecnologie. L’obiettivo principale è raggiungere l’era della neutralità netta e la transizione verso un’economia circolare e l’eliminazione dei combustibili fossili.

“La natura ci mostra come gestire senza sprechi ed eccessi. Dobbiamo imparare a applicare questi principi alle nostre attività economiche”, afferma Böck.

Il Bionic Learning Network di Festo sta quindi studiando la coltivazione automatizzata della biomassa. Le alghe, ad esempio, offrono un grande potenziale e un’alternativa al petrolio grezzo: legano 100 volte più CO2 delle piante terrestri e metabolizzano componenti attraverso la fotosintesi che possono essere utilizzati per produrre medicinali, cosmetici e bioplastiche.

“Nel 2023, Festo ha presentato la fabbrica modello ‘BionicCellFactory’, che coltiva alghe in modo efficiente utilizzando la tecnologia di automazione. Alla fiera di Hannover di quest’anno, dimostreremo la scalabilità del sistema e una nuova applicazione per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno verde utilizzando batteri. I nostri clienti ci vedono sempre più come un partner tecnologico anche per i processi biologici. Insieme a noi, possono guidare la trasformazione dell’industria. L’innovazione è la chiave per una maggiore sostenibilità”, afferma Böck.

Festo si affida alla digitalizzazione e all’AI nei suoi prodotti e servizi, come la, che offre significativi vantaggi nell’uso energetico efficiente a seconda dell’applicazione. La piattaforma softwarecontiene cruscotti basati su AI per il monitoraggio dei parametri del sistema e l’efficienza energetica in tempo reale. La forza del portafoglio Festo e le diverse tecnologie offrono sempre la soluzione più efficiente.

“Con i nostri prodotti e servizi, siamo il partner giusto per i nostri clienti per operazioni di produzione energetiche ed efficienti. Supportiamo anche industrie e tecnologie sostenibili con le nostre soluzioni di prodotto e servizio”, afferma Julia Bikidis, Responsabile della Sostenibilità Aziendale presso Festo.

Festo diventerà carbon neutral già nel 2024

Oltre che nell’offerta ai clienti, la strategia di sostenibilità dell’azienda si è intensificata anche sul fronte interno, con imporranti sviluppi per quanto riguarda la riduzione dell’impronta di CO2 dell’azienda.

“Dal 2023, tutti i nostri edifici in Germania e i nostri siti di produzione e logistica globali sono stati neutrali in termini di CO2 per quanto riguarda lo Scope 2. Compensiamo le nostre emissioni dello Scope 1. Nel 2024, due anni prima del previsto, raggiungiamo questo obiettivo per il Gruppo Festo. Ridurremo continuamente le nostre emissioni dello Scope 1 attraverso la trasformazione tecnologica per raggiungere la Net Zero come previsto entro il 2040. Ridurremo gradualmente anche il nostro Scope 3 attraverso una serie di misure con l’obiettivo sulla produzione efficiente e l’uso dei nostri prodotti”, afferma Bikidis.

Apprendimento permanente come elemento essenziale dello sviluppo sostenibile

Come fornitore di soluzioni per la formazione tecnica e l’istruzione continua, Festo Didactic impartisce competenze e abilità per affrontare le sfide del presente e plasmare il futuro a beneficio delle generazioni future.

La divisione, inoltre, sviluppa contenuti didattici e ambienti di apprendimento per nuove professioni formative basate sulle crescenti esigenze nei settori dell’IT, dell’AI, della scienza dei dati e della sostenibilità.