LV Titanium: ABB unisce motore e drive in una nuova piattaforma plug-and-play

La nuova piattaforma di motori a velocità variabile LV Titanium di ABB offre i vantaggi di un motore ad alta efficienza e della tecnologia di azionamento a velocità variabile in un’unica soluzione plug-and-play, compatta e personalizzabile, che consente ai clienti di ridurre al minimo il consumo energetico, risparmiare denaro e ridurre le emissioni di carbonio.

LV Titanium offre un modo semplice ed economico per fornire un’efficienza IE5 Ultra-Premium a pompe, compressori e molte altre applicazioni.

Il motore a velocità variabile, che sostituisce senza problemi i motori a induzione diretti in linea esistenti, offre un facile percorso di aggiornamento a un motore VSD con un rapido ritorno sull’investimento.

LV Titanium: la piattaforma integrata di ABB per l’efficienza energetica

La piattaforma LV Titanium è molto più di un’unità semplicemente avvitata a un motore: è stata progettata come un concetto completamente integrato, con un modulo di azionamento avanzato progettato appositamente fin dall’inizio per ottenere prestazioni ottimali con un motore a magneti permanenti ad alta efficienza.

Questo design elegante e snello, con l’azionamento montato all’estremità del motore, consente di risparmiare spazio e rende LV Titanium ideale per applicazioni come le pompe verticali.

LV Titanium, inoltre, può operare in un’ampia gamma di requisiti di velocità e coppia, con la possibilità di erogare una coppia elevata a basse velocità.

“Abbiamo sviluppato LV Titanium in collaborazione con i clienti che ci hanno chiesto di aiutarli a ottenere risparmi energetici e riduzione delle emissioni di carbonio senza complessità di installazione”, commenta Stefan Floeck, Division President, IEC Low Voltage Motors di ABB.

“Questo motore a velocità variabile offre proprio questo: prestazioni avanzate in un pacchetto motore compatto, facile da usare e con controllo della velocità che si avvale della nostra esperienza decennale nelle applicazioni, aggiunge.

Installazione semplice e veloce

Grazie alla funzionalità plug-and-play, il LV Titanium non necessita di alcuna messa in servizio, in quanto il motore e l’azionamento completamente integrati vengono messi in funzione e ottimizzati per funzionare insieme prima di lasciare la fabbrica.

L’installazione è quindi semplice e veloce, senza bisogno di armadi o locali elettrici, e non è necessario personale appositamente formato.

Compatto, scalabile e personalizzabile: i vantaggi del nuovo motore a velocità variabile di ABB

Il LV Titanium è dotato di un pannello di controllo intuitivo con ingressi e uscite analogiche e digitali (I/O) a misura di cliente e di un semplice PLC integrato, mentre le sue caratteristiche di connettività includono il protocollo di comunicazione Modbus RTU per una facile integrazione con PLC e altri dispositivi di controllo.

Grazie al suo design compatto e all’elevata densità di potenza, il motore a velocità variabile è più piccolo di almeno due taglie di telaio rispetto ai motori a induzione comparabili, il che lo rende adatto alle installazioni in cui lo spazio è limitato, ad esempio per la sostituzione di motori vecchi e inefficienti.

Il nuovo motore a velocità variabile d ABB è attualmente disponibile in taglie più piccole, a partire da 1,5 kW, mentre la piattaforma si espanderà fino a coprire applicazioni fino a 30 kW per un’ampia gamma di settori industriali, dal trattamento delle acque e dalla lavorazione dei prodotti chimici agli alimenti e alle bevande.

LV Titanium può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dell’azienda.