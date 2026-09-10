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Magazzini automatizzati con l’AI: perché è importante fare i conti subito con le situazioni più critiche

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Prima di acquistare sistemi di AI per il magazzino occorre testare la gestione delle eccezioni e dei casi difficili. Valutare il lavoro manuale residuo e l’efficacia dell’interfaccia permette di misurare la vera produttività del turno ed evitare costi nascosti.

Pubblicato il 10 set 2026
Rafael Patron

Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico AIPIA

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Un collo deformato entra nell’area di prelievo. Il sistema di visione propone una presa, ma l’operatore riconosce un imballaggio fragile che richiede un trattamento diverso. È un esempio ipotetico, eppure chiarisce una domanda da portare al fornitore prima dell’acquisto: che cosa accade quando l’automazione incontra un’eccezione?

Un progetto di AI per il magazzino dovrebbe essere valutato anche su questa risposta. La velocità di prelievo nelle condizioni previste serve a dimensionare il processo; la gestione dei casi difficili permette di capire se quel processo regge durante un turno reale. Includiamo entrambe le prove nel confronto tecnico, rendendo visibile il lavoro che resta alle persone.

Indice degli argomenti

Descrivere il punto in cui serve una persona

La categoria “errore” è troppo ampia per progettare un intervento. Un oggetto non riconosciuto, una presa fallita e una discrepanza tra etichetta e ordine possono richiedere azioni differenti. Conviene concordare con chi lavora in reparto quali situazioni debbano essere separate e quale informazione riceva l’operatore per ciascuna.

Nell’esempio del collo fragile il passaggio utile potrebbe includere immagine, ordine associato e motivo della sospensione. Scrivere soltanto “verificare” trasferisce alla persona l’intero problema di ricostruzione. L’interfaccia dovrebbe aiutarla a decidere che cosa fare, senza costringerla a cercare altrove gli elementi indispensabili.

È opportuno assegnare anche un responsabile alle eccezioni non previste. Durante il turno può essere necessario continuare con una procedura alternativa, mentre la modifica del sistema richiede una valutazione successiva. Sono due decisioni con tempi e competenze differenti. Le procedure di sicurezza dell’impianto restano il riferimento per le azioni fisiche.

Provare le condizioni che rallentano il turno

Una dimostrazione preparata dal fornitore è utile per comprendere il funzionamento. Per decidere l’investimento, l’impresa dovrebbe aggiungere un campione rappresentativo delle proprie condizioni operative: formati, imballaggi e variazioni che sa di incontrare. I casi difficili vanno inseriti esplicitamente, senza confonderne la frequenza nel test con quella nel magazzino.

Registrare separatamente queste prove evita un equivoco. Un campione costruito per stressare il sistema non permette di stimare la produttività media del turno; permette di individuare comportamenti da correggere. Per la produttività serve una prova con volumi e composizione coerenti con il processo previsto, dichiarando ciò che è rimasto fuori.

Il responsabile dovrebbe poter leggere, accanto agli esiti, quali cambiamenti sono stati introdotti durante la prova. Se il sistema viene regolato dopo ogni anomalia, il risultato finale descrive una configurazione diversa da quella iniziale. Prima di accettarla occorre riprovare anche alcuni casi già superati, per verificare che la correzione non abbia spostato il problema.

Contare anche il lavoro spostato

Per valutare il beneficio, propongo di misurare il tempo fino al completamento dell’operazione, includendo recupero delle anomalie e verifiche successive. Una riduzione del tempo di presa può convivere con un aumento del lavoro nella zona di rilavorazione. Se i due reparti usano indicatori separati, il trasferimento del costo rischia di restare invisibile.

La scheda di prova può quindi affiancare operazioni completate, interventi manuali e minuti dedicati alle eccezioni. Le soglie di accettazione vanno concordate prima, in base al processo e alle conseguenze di un errore. Un valore medio favorevole non dovrebbe nascondere una categoria di colli sistematicamente problematica.

Preparare il passaggio alla gestione ordinaria

Prima dell’avvio è utile svolgere una prova del passaggio all’operatore con chi sarà effettivamente in turno. Occorre verificare che sappia riconoscere la richiesta, accedere alle informazioni e applicare la procedura prevista. Anche la gestione di un’assenza merita una risposta: un sistema che dipende dall’unico collega formato rimane fragile.

Il NIST AI Risk Management Framework offre un riferimento volontario per collegare contesto, misurazione e gestione del rischio. Le prove qui proposte sono un’applicazione operativa da adattare al magazzino, non una certificazione.

L’investimento diventa più valutabile quando l’impresa sa descrivere sia il ciclo riuscito sia il percorso di recupero.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Rafael Patron
Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico AIPIA
Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico AIPIA -Associazione Italiana Professionisti dell’Intelligenza Artificiale

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