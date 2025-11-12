Omron FH, il sistema di visione potenziato dall’AI per risultati più rapidi e riproducibili

Ottenere un rilevamento dei difetti affidabile e ad alta precisione anche in ambienti difficili, beneficiando di una licenza permanente per un utilizzo a lungo termine: sono i vantaggi del sistema di visione FH di Omron, ora potenziato grazie a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale (AI).

L’aggiornqamento riduce setting superflui e assicura risultati rapidi e riproducibili, anche su superfici strutturate, riflettenti o variabili.

Il ruolo dei sistemi di visione per il controllo della qualità

Negli ultimi anni i sistemi di visione industriale hanno conosciuto un’evoluzione significativa grazie all’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale. Da strumenti basati principalmente su regole e filtri statici, sono diventati soluzioni adattive in grado di apprendere dalle immagini e migliorare progressivamente la qualità delle ispezioni.

L’AI ha permesso di superare le limitazioni delle logiche tradizionali, rendendo possibile l’individuazione di difetti non ripetitivi o difficilmente riconducibili a modelli predefiniti. Questa evoluzione ha trasformato il controllo qualità da processo reattivo a sistema predittivo, capace di anticipare le anomalie e contribuire alla riduzione degli sprechi, al miglioramento della resa produttiva e alla tracciabilità dei dati d’ispezione.

I vantaggi delle funzionalità AI avanzate del sistema di visione di Omron

L’algoritmo aggiornato dedicato al rilevamento dei difetti tramite intelligenza artificiale elimina il setting superflui, selezionando automaticamente le immagini di addestramento più adatte per costruire il modello dei difetti.

Ciò consente di prevenire gli errori umani e i bias che possono causare falsi positivi, garantendo risultati accurati e coerenti.

Il sistema offre una riproducibilità del 100%, fornendo esiti di ispezione identici a partire dagli stessi dati ogni volta, senza bisogno di regolazioni avanzate. Sono necessarie meno immagini per ottenere un rilevamento affidabile, semplificando il processo di configurazione.

L’algoritmo di AI è addestrato specificamente per distinguere i difetti reali dalle caratteristiche degli sfondi, anche quando complessi, inclusi condizioni difficili come segni di saldatura, ombre, motivi superficiali, texture non uniformi o riflessi.

Grazie al supporto per la modalità di trigger multi-linea, a un singolo controllore FH è possibile collegare fino a otto telecamere, ciascuna attivata in modo indipendente consentendo così ispezioni simultanee o asincrone da più direzioni o punti di controllo.

Una sola licenza copre tutte e otto le telecamere, permettendo un’implementazione efficiente in configurazioni di ispezione complesse utilizzando un unico sistema.

Configurazione rapida in soli tre passaggi

Il sistema di visione FH di Omron si distingue per il suo processo di configurazione intuitivo in soli tre passaggi, consentendo ai produttori di implementarlo in modo rapido ed efficiente: si inizia con la preparazione delle immagini, raccogliendo e separando quelle relative a prodotti difettosi e non difettosi.

Si procede con l’annotazione, dove le aree difettose vengono contrassegnate sulle immagini in modo semplice e diretto. Per concludere, si avvia il processo di autoapprendimento dell’AI con un solo click.

Questo sistema combina l’ispezione basata su regole collaudate con funzionalità AI avanzate, assicurando un rilevamento dei difetti flessibile e altamente accurato anche in condizioni variabili.

Grazie a un hardware robusto, specificamente progettato per ambienti industriali difficili, e un comodo modello di licenza permanente, Omron garantisce un accesso a lungo termine a questa tecnologia di ispezione avanzata, eliminando la complessità di abbonamenti ricorrenti o la necessità di programmazione specialistica.