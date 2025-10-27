Più efficienza produttiva nel service grazie al nuovo assistente virtuale di Ixon

Nel settore industriale gli assistenti virtuali hanno il potenziale di migliorare l’operatività garantendo un accesso rapido e preciso alle informazioni, attraverso macchine interconnesse in grado di comunicare con gli operatori in linguaggio naturale.

Queste tecnologie si configurano quindi come soluzioni cruciali per migliorare l’efficienza operativa e prendere decisioni informate.

Molte aziende si trovano infatti ancora a navigare tra manuali tecnici complessi e database frammentati. Una situazione che non solo rallenta i processi, ma aumenta anche il rischio di errori e inefficienze.

Per superare queste criticità Ixon ha introdotto sul proprio marketplace Dialogo, Il nuovo assistente virtuale basato su tecnologia RAG-LLM, sviluppato da Kode, società di sviluppo software specializzata in soluzioni di AI e data-driven.

Dialogo: l’assistente virtuale per l’operatività industriale

L’assistente virtuale è compatibile con la piattaforma Ixon Cloud, che è parte delle soluzioni hardware e software che Ixon mette a disposizione dei costruttori di macchine che vogliono sfruttare i vantaggi della Generative AI per ottimizzare le attività di manutenzione e semplificare i processi aziendali in ottica Industry 4.0.

DIialogo è un assistente virtuale, pensato e sviluppato sulle esigenze degli operatori di macchinari industriali per velocizzare e semplificare operatività, gestione e manutenzione dei macchinari.

Questo chatbot avanzato permette di estrarre dati e informazioni dai manuali, dai documenti e dai database di macchina, diventando uno spazio interattivo in cui l’operatore può dialogare con la macchina, in linguaggio naturale, per avere informazioni sull’utilizzo dei macchinari o sull’andamento dell’attività produttiva.

Dialogo offre risposte strutturate, con informazioni pertinenti al contesto e ai dati di produzione, integrando automaticamente KPI e grafici, che rendono l’analisi dei dati ancora più intuitiva e immediata.

Dalla manutenzione all’analisi: come il nuovo assistente virtuale di Ixon trasforma l’accesso ai dati

Il sistema si fonda sull’avanzata combinazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e tecnologia Retrieval-Augmented Generation (RAG), che unisce la potenza dei modelli di linguaggio con la capacità di recuperare informazioni pertinenti da grandi quantità di dati eterogenei, rispondendo così a due esigenze cruciali: l’interrogazione dei manuali tecnici e l’analisi dei database aziendali.

In primo luogo, il sistema consente agli utenti – che vanno dagli operatori in linea ai team di manutenzione – di interrogare i manuali tecnici in linguaggio naturale per ottenere risposte complete, corredate di riferimenti esatti, specifiche e linee guida di intervento.

L’assistente permette inoltre di interrogare i database relativi all’andamento del processo di produzione, sempre tramite linguaggio naturale: il modello è in grado di formulare automaticamente query SQL ottimizzate e di fornire risposte dettagliate, integrando le informazioni con la generazione automatica di grafici per un’analisi dei dati più immediata e intuitiva.

Assistente virtuale per l’industria, i vantaggi per le aziende

L’adozione di questa tecnologia porta notevoli vantaggi alle aziende che puntano alla trasformazione in ottica Industry 4.0, tra cui:

maggiore efficienza operativa , grazie alla riduzione del tempo necessario per trovare informazioni e prendere decisioni tempestive

, grazie alla riduzione del tempo necessario per trovare informazioni e prendere decisioni tempestive maggiore precisione , con risposte accurate e contestuali che riducono il rischio di errori

, con risposte accurate e contestuali che riducono il rischio di errori assicura l’accessibilità immediata ai manuali tecnici e ai database , ovunque e in qualsiasi momento

, ovunque e in qualsiasi momento facilita l’analisi dei dati attraverso la generazione automatica di grafici.

“Con il lancio di Dialogo sul nostro Marketplace, mettiamo a disposizione una tecnologia concreta e accessibile, capace di aumentare l’efficienza del Service e di ridurre i tempi di risposta, facilitando l’utilizzo delle informazioni tecniche e dei dati macchina”, commenta Simone Ferriani, Country Manager di Ixon.

Verso strumenti dinamici con funzionalità avanzate

Marco Calderisi, CEO di Kode, spiega che le due aziende stanno già lavorando al futuro del prodotto, con nuove funzionalità che permetteranno di semplificare ulteriormente l’operatività per i costruttori di machine.

“Grazie all’integrazione del nostro chatbot e delle funzionalità avanzate di FactorAI (il framework AI di Kode per l’Industry 4.0), le dashboard evolveranno in strumenti dinamici, controllabili tramite linguaggio naturale e in grado di interagire in modo intelligente per migliorare l’efficienza, ridurre le perdite e gli sprechi e aumentare la produzione”, commenta.