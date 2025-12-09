Rockwell Automation porta l’AI generativa nell’Industrial Edge con l’integrazione di Nvida Nemotron

automazione

Rockwell Automation, in collaborazione con Nvidia, integra il modello Nemotron Nano per portare l’AI generativa direttamente sull’Industrial Edge. Questo Small Language Model (SLM) è stato ottimizzato per operare in ambienti con requisiti minimi di spazio e potenza, supportando pienamente deployment air-gapped e funzionamento offline. La soluzione è integrata nei workflow di FactoryTalk Design Studio per offrire capacità superiori di reasoning e prevedibilità, accelerando le fasi di progettazione e manutenzione senza compromettere la sicurezza operativa.