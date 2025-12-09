Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

automazione

Rockwell Automation porta l’AI generativa nell’Industrial Edge con l’integrazione di Nvida Nemotron

Home Tecnologie Automazione industriale
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Rockwell Automation, in collaborazione con Nvidia, integra il modello Nemotron Nano per portare l’AI generativa direttamente sull’Industrial Edge. Questo Small Language Model (SLM) è stato ottimizzato per operare in ambienti con requisiti minimi di spazio e potenza, supportando pienamente deployment air-gapped e funzionamento offline. La soluzione è integrata nei workflow di FactoryTalk Design Studio per offrire capacità superiori di reasoning e prevedibilità, accelerando le fasi di progettazione e manutenzione senza compromettere la sicurezza operativa.

Pubblicato il 9 dic 2025
image (1)

Rockwell Automation porta l’AI generativa direttamente all’Edge industriale con  l’integrazione di Nvida Nemotron Nano, uno small language model (SLM) progettato su misura e ottimizzato per FactoryTalk Design Studio e per altri workflow delle soluzioni Rockwell.

L’integrazione segna un passo avanti decisivo nell’implementazione dell’intelligenza in tempo reale a supporto dei team industriali.

Indice degli argomenti

l’AI generativa per l’Edge computing industriale

In collaborazione con Nvidia, Rockwell sta sfruttando il modello open-source Nemotron-Nano-9B-v2 e Nvidia NeMo per offrire una funzionalità di AI generativa basata sull’Edge, progettata specificamente per gli ambienti industriali.

Le tecniche di distillazione di Nemotron Nano forniscono la base per uno SLM in grado di operare in contesti edge con requisiti inferiori di spazio e potenza rispetto a un tradizionale data center.

Tramite il fine-tuning del modello con i dati utilizzati da FactoryTalk Design Studio Copilot, Rockwell sta creando una soluzione che apre nuove prospettive per i professionisti dell’automazione industriale.

Progettato per essere utilizzato nei workflow di progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione, il modello opera in modo fluido su pannelli HMI, appliance, ambienti di sviluppo (IDE) su desktop e ambienti server o cloud privati.

Supporta deployment sia Edge sia air-gapped, offrendo capacità di reasoning, prevedibilità e reattività superiori rispetto ad altri SLM.

Soluzioni AI per l’Industrial Edge: reattività, sicurezza e funzionamento offline

Le prime valutazioni evidenziano il valore rivoluzionario di questo modello, grazie a nuove capacità di reasoning, elaborazione parallela e importanti progressi prestazionali che gli consentono di distinguersi nel panorama degli SLM.

I risultati mostrano come il modello sia particolarmente adatto agli scenari Industrial Edge, dove reattività immediata, sicurezza dei dati e funzionamento offline sono elementi essenziali.

“L’automazione industriale richiede soluzioni di AI affidabili, in grado di operare all’edge e in ambienti sicuri”, commenta Tony Carrara, FactoryTalk Design Studio business manager, Rockwell Automation.

“Ottimizzando il modello open Nvidia Nemotron con i dati di FactoryTalk Design Studio, stiamo creando soluzioni che possono essere implementate ovunque, per aiutare i nostri clienti ad accelerare i workflow senza compromettere prevedibilità o controllo”, aggiunge.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Leggi anche:

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • image

  • automazione

    Rockwell Automation potenzia l'AI industriale con l'AI generativa su edge grazie a Nvidia NemoTron

    17 Nov 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • l'AI generativa gioca un ruolo fondamentale nel settore industriale riducendo i tempi di inattività delle macchine e aumentando la loro longevità.

  • AI generativa

    Oltre l'automazione c'è l'Ai generativa che apre le porte all'era della produzione intelligente

    25 Ago 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • rockwell-asem_1150

  • AUTOMAZIONE

    Le soluzioni Rockwell Automation e Asem tra HMI, edge e accesso remoto

    10 Giu 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • Rockwell Automation ControlLogix System

  • automazione

    ControlLogix 5590, la nuova piattaforma di Rockwell Automation per gestire automazione, motion control, sicurezza e robotica

    07 Ott 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi