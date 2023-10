Sacchi investe 67 milioni a Desio per un Centro Logistico all’avanguardia

Un investimento da oltre 67 milioni di euro per un impianto che risponde ai più moderni criteri di innovazione, avanguardia e tecnologia, in grado di fornire servizi sempre più efficienti alle aziende che operano nei settori dell’installazione elettrica, della building automation, dell’automazione industriale, dell’illuminazione e della sicurezza. Il polo logistico di Sacchi, azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico del Nord Italia, diventa ancora più avanzato e altamente automatizzato, arrivando a occupare una superficie totale coperta di 70.000 mq.

Il nuovo centro logistico Sacchi

Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione degli ordini e delle consegne e aumentare la produttività, questa trasformazione inaugura il futuro della logistica verso modelli di performance senza precedenti, caratterizzati da innovazione tecnologica e integrazione profonda tra mondo fisico e digitale.

Lo spazio logistico è stato ampliato per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e prelievo, e sono state adottate le migliori soluzioni tecnologiche per la supply chain, che permettono di gestire grandi volumi di prodotti in modo efficiente e preciso (6.000 consegne giornaliere di cui 4.000 con delivery personalizzata in azienda e in cantiere e 2.000 come pick-up point presso le filiali), riducendo al minimo gli errori e garantendo tempi di consegna molto rapidi: il magazzino, infatti, è ora in grado di evadere 20.000 colli al giorno, tracciabili in ogni momento.

La nuova piattaforma digitale B2B

Sul fronte della digitalizzazione, l’impegno verso l’omnicanalità è rappresentato dalla nuova piattaforma digitale B2B, a cui si aggiungono sistemi automatizzati di stoccaggio e prelievo di ultima generazione, e software di gestione che monitorano costantemente l’efficienza del processo logistico.

Queste tecnologie consentono di trattare con precisione qualsiasi tipo di prodotto, dal più piccolo e leggero al più grande e pesante. Grazie alla nascita della nuova piattaforma omnichannel e al connubio tra fisico e digitale, il nuovo polo logistico Sacchi è in grado di ricevere ordini fino alle ore 20 e consegnarli il giorno successivo – il 90% dei quali entro le ore 12.

Il nuovo Centro Logistico in numeri

Ecco le principali novità apportate al nuovo centro logistico:

un’area che ora si estende su una superficie coperta complessiva di 70.000 mq sviluppati su più livelli: un piano principale, due interrati per i parcheggi e due per lo stoccaggio delle carpenterie e dei voluminosi;

altezza del building di 16 metri rispetto ai 5.60m precedenti, equiparabile a un palazzo di sei piani;

capacità di stoccaggio senza precedenti: il nuovo centro logistico è in grado gestire 80.000 articoli, oltre ad altri 200.000 codici in cross docking su ordine specifico;

16 stazioni di controllo che gestiscono sia il flusso destinato al magazzino automatico, sia quello dei pallet;

raddoppio del numero complessivo di ribalte operative/gate per l’ingresso e l’uscita della merce, che sono passate da 20 a 42;

nuovo sistema Adapto dedicato alla gestione delle minuterie: questa innovativa tecnologia è composta da 58 shuttle che viaggiano su 29 livelli ad una velocità di 1.200 righe d’ordine all’ora, raddoppiando la capacità di movimentazione e consentendo lo stoccaggio di 108.000 cassette;

per i prodotti voluminosi è stato rinnovato l’impianto automatizzato HighBay. Alto 25 metri, si compone di 5 traslo elevatori e 10.000 posti pallet, ed è in grado di muovere 730 pallet al giorno in e out;

capacità aumentata nell’area cavi, gestendo uno stock di 5.000 bobine e oltre 1.000 codici diversi: ogni giorno vengono tagliati 85.000 metri di cavo, per mezzo di 4 macchine manuali e 4 semi-automatiche che lavorano 24 ore su 24. All’anno vengono tagliati 28.000 km di cavi (come andare da Desio a Parigi 33 volte);

nuovo locale Data Center, in aggiunta all’esistente, in grado di garantire la Business Continuity, tramite architetture in alta affidabilità dei servizi network e sistemi.

Un edificio a Zero Emissioni

Inoltre, il nuovo centro logistico è un Edificio a Zero Emissioni: l’immobile è stato realizzato con le migliori tecnologie a disposizione, sia per gli aspetti dell’efficienza energetica sia per il contenimento delle emissioni nell’ambiente.

L’immobile è 100% elettrico e l’energia proviene totalmente da fonti rinnovabili. Il nuovo impianto, con oltre 3.000 moduli fotovoltaici, permette al nuovo building di produrre oltre 750 MWh di energia e consumare energia totalmente attraverso fonti rinnovabili.