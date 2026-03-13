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Siemens LOGO! 9: dopo 11 anni arriva la nuova generazione del modulo logico compatto

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Presentato al Light + Building 2026, il nuovo controllore logico intelligente di Siemens raddoppia le funzioni a blocchi, introduce un display touchscreen a colori e integra sicurezza e sostenibilità by design. Disponibile dal 1° aprile 2026, LOGO! 9 segna un salto generazionale per l’automazione di edifici e impianti di piccole e medie dimensioni.

Pubblicato il 13 mar 2026
Siemens Logo 9

Undici anni dopo la svolta della versione 8, Siemens aggiorna il suo modulo logico intelligente destinato all’automazione di edifici, impianti meccanici e applicazioni industriali compatte. LOGO! 9 porta con sé un aggiornamento sostanziale in termini di prestazioni, interfaccia utente, strumenti di engineering e sicurezza informatica. La disponibilità commerciale è fissata al 1° aprile 2026.

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Più prestazioni e capacità di espansione

Il salto prestazionale più evidente di LOGO! 9 riguarda il numero di blocchi funzione disponibili, che raddoppia passa da 400 a 800, consentendo applicazioni logiche significativamente più complesse senza ricorrere a dispositivi di controllo aggiuntivi. Il livello di espansione supporta ora fino a 64 ingressi digitali, 60 uscite digitali e 16 ingressi e uscite analogici ciascuno, aprendo la strada a progetti di maggiori dimensioni.

Il nuovo modulo di espansione AM4 introduce la risoluzione analogica selezionabile e il supporto ai numeri in virgola mobile, rendendo possibile un controllo preciso e l’elaborazione di valori misurati direttamente nel controllore. Il risultato è una maggiore flessibilità applicativa con meno componenti aggiuntivi e un ciclo di vita complessivamente meno oneroso.

“I requisiti per i controllori compatti sono cambiati radicalmente. Quello che un tempo si realizzava con semplici funzioni logiche richiede oggi elaborazione precisa dei dati, concetti operativi intuitivi e sicurezza integrata”, spiega Annemarie Große Frie, responsabile Automation System di Siemens Digital Industries. “LOGO! 9 combina per la prima volta la potenza di calcolo e gli standard di sicurezza dei sistemi più grandi con la semplicità e l’economicità di un modulo logico compatto”.

Nuova interfaccia, engineering multipiattaforma e sicurezza integrata

Sul piano dell’operatività LOGO! 9 integra nel modulo base un display touchscreen a colori con risoluzione 320 × 240 pixel, che permette di visualizzare più informazioni contemporaneamente e semplifica la diagnostica sul campo. Per applicazioni che richiedono ancora maggiore leggibilità, Siemens propone anche un nuovo text display da 4,3 pollici (480 × 272 px) dotato di due porte Ethernet e comunicazione sicura verso il modulo base.

Il software LOGO! Soft Comfort nella versione 9 è ora disponibile come soluzione plug & play tramite chiavetta USB ed è compatibile con i progetti sviluppati sulle generazioni precedenti. Il LOGO! Web Editor integrato – con funzione di simulazione – supporta ora anche macOS e Linux oltre a Windows, eliminando di fatto i vincoli di piattaforma per gli ingegneri di sistema. La nuova gestione utenti UMAC prevede quattro ruoli distinti – dall’amministratore all’operatore – con una distribuzione chiara dei diritti di accesso che accelera i processi di engineering.

Sul fronte della sicurezza informatica – ricordiamo che la security-by-design è necessaria in vista dell’entrata in vigore del Cyber Resilience Act – LOGO! 9 adotta il Secure Boot e la comunicazione cifrata per proteggere il dispositivo da manipolazioni non autorizzate.

Gli aggiornamenti firmware tramite LOGO! Soft Comfort e il ripristino di fabbrica con conservazione della configurazione IP garantiscono un’operatività affidabile per l’intero ciclo di vita del prodotto. Il controllore è inoltre predisposto per il label Siemens EcoTech, in linea con i requisiti di sostenibilità attesi dalla normativa europea nei prossimi anni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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