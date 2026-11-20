Siemens amplia Simatic AX e porta anche il motion control nello stesso ambiente di engineering utilizzato per programmare la logica dei PLC. La novità è Simatic AX Motion Control Engineering (MCE), con cui i progettisti possono configurare gli oggetti tecnologici legati al movimento e gestire i relativi progetti attraverso strumenti e metodi tipici dello sviluppo software. Contestualmente, Simatic AX Logic Control Engineering (LCE) diventa disponibile a livello mondiale, dopo il debutto sul mercato statunitense, come annunciato da Siemens nel comunicato del 17 novembre.