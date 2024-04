Software, automazione, elettrificazione: le novità di Schneider Electric all’Hannover Messe

Schneider Electric presenta ad Hannover Messe le sue ultime innovazioni, tra cui soluzioni legate al software industriale, all’Intelligenza Artificiale e ai Digital Twin. Novità che sono esposte in un’area dedicata alla digitalizzazione e alla sostenibilità nel campo scientifico-medico e farmaceutico, dove si evidenzierà anche la profonda competenza settoriale di Schneider Electric, che abbraccia l’intera catena del valore industriale.

“Il mondo industriale genera circa il 45% delle emissioni globali di gas serra: è chiaro che dobbiamo ridurle e che dobbiamo lavorare per la più rapida decarbonizzazione possibile. Il punto è capire come riuscirci aumentando allo stesso tempo la produttività”, spiega Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation at Schneider Electric.

“L’automazione è il cuore delle tecnologie operative industriali, ottimizza i processi di produzione ed è un fattore chiave per il successo della trasformazione digitale. E’ ciò che fa crescere produttività ed efficienza e aiuta a sfruttare nel modo migliore energia e materie prime”, aggiunge.

Produttività ed efficienza attraverso l’automazione basata sul software

Dopo il debutto di EcoStruxure Automation Expert nel 2020, l’azienda ha continuato a evolvere la sua offerta, basandosi su questo approccio all’automazione aperta e software-centrica, per creare un ambiente di automazione industriale integrato e scalabile adatto ai processi continui, ibridi o discreti.

Con un impegno costante nel supportare le necessità di agilità e innovazione dei clienti che affrontano nuove sfide industriali, pur preservando il valore degli investimenti già effettuati, Schneider mira a ridurre il costo totale di gestione, semplificare le operazioni e i processi e permettere alle imprese industriali di essere più efficienti e resilienti.

Su questo fronte, Schneider Electric presenta al suo stand (Hall 11 – C52) diverse novità, a partire da Connect, una piattaforma agnostica end-to-end per l’intelligence industriale sviluppata da Aveva che consente una visibilità ed integrazione tra dati progettuali ed operativi lungo tutta la catena del valore, creando un ecosistema in cui il personale aziendale, i partner e persino i clienti possono collaborare.

Potenziata dall’AI e basata su un digital twin intelligente, Connect permette alle imprese di raggiungere nuove efficienze e aumentare la sostenibilità utilizzando i software di Schneider Electric, Aveva, etap, RIB e altri fornitori terzi.

La seconda novità riguarda le EcoStruxure Plant Apps, con il lancio di:

EcoStuxure Plant Predictive Energy è la nuova soluzione software per l’IoT industriale di Schneider Electric, attiva su Connect Data Services. Questa soluzione serve a monitorare le anomalie dei consumi energetici su più siti produttivi, per permettere decisioni più informate e ottenere significativi risparmi di risorse

è la nuova soluzione software per l’IoT industriale di Schneider Electric, attiva su Connect Data Services. Questa soluzione serve a monitorare le anomalie dei consumi energetici su più siti produttivi, per permettere decisioni più informate e ottenere significativi risparmi di risorse EcoStruxure Edge Apps, un ecosistema aperto, scalabile e pronto all’uso che sfrutta edge computing e tecnologie AI. Questo sistema offre la capacità di processare dati in tempo reale per convertirli in informazioni pronte all’uso “sul posto”: sulla macchina, nella linea produttiva o a livello di impianto.

Le prime App che saranno lanciate e mostrate ad Hannover Messe includono EcoStruxure Edge Apps Manager, Condition-Based Maintenance ed Autonomous Yield Optimization.

Novità anche sul fronte dell’Hybrid Cloud MES, con il il MES Aveva che acquisisce una nuova dimensione con applicazioni che adottano Connect ed ottiene nuove funzionalità di Data management, Visualization ed Advanced analytics.

Si amplia anche l’offerta incentrata sulla distribuzione elettrica con i nuovi interatomic EvoPact HVX e MasterPacT MTZ Active. EvoPact HVX è un nuovo interruttore per la distribuzione elettrica in media tensione che può avere un ciclo di vita operativo fino a tre volte più lungo di quello dei prodotti attuali. Con funzionalità complete per il monitoraggio dello stato di salute del componente elettrico e funzioni abilitate dall’IoT, aiuta utenti e partner a essere più sostenibili e risponde alle esigenze di un mondo digitale ed elettrico.

MasterPacT MTZ Active rappresenta l’ultima aggiunta a questa gamma completa di interruttori ad aria ad alta potenza sfrutta le funzionalità digitali avanzate dell’unità di controllo MicroLogic X per massimizzare l’efficienza energetica e l’efficienza manutentiva.

E ancora, sul fronte dell’automazione robotica l’azienda presenta Lexium SCARA Cobot, un nuovo robot industriale ultra compatto ad alta velocità con elevata precisione di posizionamento, che migliora l’efficienza e la produttività dei processi di produzione e assemblaggio.

Si integra perfettamente nei sistemi di controllo macchina unificati, permettendo il controllo centralizzato di più robot per ottenere sincronizzazione e fornire flussi di dati collaborativi, rispondendo così alla domanda di metodi di produzione più intelligenti, flessibili e sostenibili.

Tra le altre novità che i visitatori della fiera potranno trovare presso lo stand dell’azienda ci sono:

Automation application copilot , applicazione sfrutta il potere dell’AI Generativa per aumentare la produttività in progettazione. Offre ai progettisti dei sistemi di controllo un’esperienza d’uso fortemente assistita, per generare flussi di lavoro completi a livello applicativo – includendo la struttura dell’applicazione, la creazione degli asset da librerie associate, la generazione del codice, documentazione, test case

, applicazione sfrutta il potere dell’AI Generativa per aumentare la produttività in progettazione. Offre ai progettisti dei sistemi di controllo un’esperienza d’uso fortemente assistita, per generare flussi di lavoro completi a livello applicativo – includendo la struttura dell’applicazione, la creazione degli asset da librerie associate, la generazione del codice, documentazione, test case Controllo motore TeSys. Celebrando 100 anni di innovazione, le soluzioni di controllo motore di Schneider Electric, leader mondiali per affidabilità, sostenibilità ed efficienza, oggi sono connesse integrate e IoT-ready, per offrire protezione nel mondo dell’industria 4.0.