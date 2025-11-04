Anticipare le trasformazioni del settore agroalimentare e creare valore come parte di un ecosistema che evolve in modo condiviso: è questa la visione che guida da 60 anni l’attività di Tetra Pak Italia.
innovazione e sostenibilità
Tetra Pak, 60 anni di innovazione in Italia, focus sulla sostenibilità
Tetra Pak celebra 60 anni di attività in Italia. Con oltre 1.700 collaboratori in Italia e una produzione che serve principalmente il mercato nazionale, l’azienda si concentra su innovazione e sostenibilità. L’azienda investe ogni anno 100 milioni in R&S per contribuire all’innovazione della filiera, mirando a rafforzare la propria partnership strategica con l’industria italiana per obiettivi di crescita condivisa.
Argomenti
Canali