innovazione e sostenibilità

Tetra Pak, 60 anni di innovazione in Italia, focus sulla sostenibilità

Tetra Pak celebra 60 anni di attività in Italia. Con oltre 1.700 collaboratori in Italia e una produzione che serve principalmente il mercato nazionale, l’azienda si concentra su innovazione e sostenibilità. L’azienda investe ogni anno 100 milioni in R&S per contribuire all’innovazione della filiera, mirando a rafforzare la propria partnership strategica con l’industria italiana per obiettivi di crescita condivisa.

Pubblicato il 4 nov 2025
Tetra Pak Italia

Anticipare le trasformazioni del settore agroalimentare e creare valore come parte di un ecosistema che evolve in modo condiviso: è questa la visione che guida da 60 anni l’attività di Tetra Pak Italia.

Michelle Crisantemi

