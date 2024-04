Xelity Hybrid, lo switch di Murrelektronik per trasferimento dati veloce

La nuova serie di switch Xelity Hybrid di Murrelektronik è stata progettata per offrire un trasferimento dati veloce, processando le informazioni direttamente dal luogo della loro generazione e permettendo un’elaborazione delle immagini ad alta definizione. Questo li rende un’opzione altamente efficiente per lo sviluppo dei sistemi di visione industriale. Il tutto si traduce in quadri elettrici più semplici e compatti, minor numero di connessioni, riduzione sia dei costi che dei tempi di installazione.

Xelity Hybrid con l’alimentazione in Class 2 assicura una comunicazione dati senza interruzioni. Le quattro porte M12 X-code dedicate alla connessione diretta dei sensori di visione, con velocità di trasmissione fino a 1 Gbit/s, assicurano un’elaborazione ad alta risoluzione delle immagini. Xelity Hybrid può essere concatenato ad altri switch (configurazione a cascata) ed effettuare la ritrasmissione dei dati verso il controllore, il PC e agli altri switch, grazie a due porte M12 X-code caratterizzate da velocità di trasmissione fino a 2,5 Gbit/s.

Oltre all’accesso alla rete, lo switch Xelity Hybrid è dotato di 4 circuiti NEC Class 2 (+24 V) e relative porte M12-A che permettono di collegare fino a quattro dispositivi. Insieme all’alimentazione è possibile trasmettere in modo simultaneo i segnali di trigger ed encoder sullo stesso cavo.

Protetto da una robusta custodia in metallo con grado IP67, lo switch resiste a urti e vibrazioni, caratteristiche indispensabili per una soluzione efficiente per il bordo macchina.

Le caratteristiche tecniche di Xelity Hybrid

4 porte M12 X-code (fino a 1 Gbit/s) per collegamento diretto a sensori di visione

Due porte M12 X-code (fino a 2,5 Gbit/s) per collegamento in cascata switch e ritrasmissione dati

Due porte M12 L-code con potenza fino a 16 A

Quattro porte M12 A-code per alimentazione 24 V 2 A NEC Class 2

Robusta custodia in metallo completamente resinata

Grado di protezione IP67

Resistente a urti e vibrazioni